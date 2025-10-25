Nelly Furtado idzie na emeryturę?Artystka podsumowuje 25 lat kariery

fot. Valentin Herfray

Nelly Furtado, znana z hitów takich jak Maneater i Promiscuous, ogłosiła, że kończy z występami na żywo na „czas nieokreślony”. Artystka podzieliła się decyzją na Instagramie, okazując przy tym wdzięczność fanom i zespołowi za wsparcie przez lata.

„Zdecydowałam się na czas nieokreślony zrobić krok w stronę innych działań twórczych i osobistych, które lepiej pasują do tej fazy mojego życia” – napisała Furtado.

Furtado podkreśliła, że nadal kocha tworzyć muzykę i zawsze będzie się identyfikować jako songwriterka.

TikTok, festiwale i magia muzyki

W ostatnich latach Furtado doświadczyła odrodzenia popularności dzięki platformie TikTok, gdzie jej starsze hity zostały ponownie odkryte przez fanów. Występy na scenach, takich jak Citadel Music Festival w Berlinie, Sziget Festival czy Boardmasters, uświadomiły jej moc i uniwersalność dobrej muzyki.

„To było surrealistyczne i radosne doświadczenie, widzieć jak ludzie ponownie odkrywają moją muzykę i czuć prawdziwą moc dobrej muzyki na żywo” – przyznała Furtado.

Album „7” i współpraca z córką

Podczas swojego comebacku w 2024 roku Furtado wydała album „7”, nad którym współpracowała z 20-letnią córką Nevis. Artystka opisała proces nagrań jako inspirujący, podkreślając, że córka pomogła jej utrzymać świeże spojrzenie na muzykę:

„Ona odkrywała swoją pasję do muzyki, gdy ja na nowo odkrywałam swoją, więc trzymała mnie w ryzach”.

Planowane projekty i klasyczny album „Loose”

Furtado zasugerowała również możliwość rezydencji w Las Vegas wspólnie z Timbalandem, prezentując pełny album Loose, który przyniósł takie hity jak Maneater, Promiscuous, Say It Right, In God’s Hands i All Good Things (Come To An End).