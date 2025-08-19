Nelly był na randce z gwiazdą „Nagiego instynktu”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Sharon Stone zdradza prawdę o randce z Nellym

Hollywoodzka gwiazda Sharon Stone potwierdziła, że kiedyś była na randce z legendą rapu, Nellym. Podczas wizyty w programie Watch What Happens Live with Andy Cohen, 67-letnia aktorka została zapytana o plotkę dotyczącą ich spotkania.

Gwiazda Nagiego instynktu odpowiedziała krótko: „Tak, byłam.” Po chwili wybuchnęła śmiechem, a prowadzący dopytał, czy doszło do drugiej randki. Stone odparła: „Nie, nie doszło” i odmówiła zdradzenia jakichkolwiek szczegółów dotyczących spotkania.

Nelly nie komentuje, ale ma nowe życie u boku Ashanti

Nelly nie odniósł się jeszcze publicznie do wyznania Sharon Stone. Obecnie artysta jest związany z wokalistką Ashanti, z którą niedawno wziął ślub. Ich relacja stała się tematem reality show „Nelly & Ashanti: We Belong Together”, w którym para pokazuje kulisy swojego życia prywatnego i zawodowego.

Kontrowersje wokół występu Nelly’ego na inauguracji

W jednym z odcinków programu poruszono temat zaproszenia Nelly’ego na inaugurację prezydenta USA. Ashanti oraz jej matka, Tina, wyraziły swoje obawy związane z decyzją rapera o występie podczas wydarzenia.

Ashanti próbowała tłumaczyć, że chodzi bardziej o wyjątkową okazję wystąpienia w Białym Domu niż o poparcie dla konkretnego polityka. Jej matka podkreśliła jednak emocjonalny wymiar sytuacji, wspominając o walce o prawa obywatelskie w latach 60. i roli swojego ojca w tamtym okresie.

Nelly odpowiada na krytykę

Raper stanowczo bronił swojej decyzji, podkreślając, że nie kierował się polityką ani pieniędzmi. – „Nie robię tego dla pieniędzy. Robię to, bo to zaszczyt. Szanuję urząd prezydenta, bez względu na to, kto go sprawuje” – tłumaczył Nelly.

Artysta dodał, że skoro żołnierze ryzykują życiem, broniąc kraju niezależnie od tego, kto jest u władzy, on również może wystąpić z koncertem podczas inauguracji.