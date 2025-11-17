NBC używa zeznań Diddy’ego przeciwko niemu w sprawie o zniesławienie

Diddy, wciąż zmaga się z konsekwencjami prawnymi zarówno karnymi, jak i cywilnymi. Obecnie artysta odbywa karę w więzieniu FCI Fort Dix, a jego pozew o zniesławienie przeciwko NBCUniversal w związku z dokumentem Diddy: The Making Of A Bad Boy wciąż się rozwija.

Powód pozwu Diddy’ego

Raper złożył pozew o 100 milionów dolarów przeciwko NBCUniversal, twierdząc, że dokument przedstawia go w fałszywym świetle. Diddy i jego prawnicy argumentują, że produkcja sugeruje, iż artysta był drapieżcą i wiąże go z kontrowersyjnymi śmierciami, w tym Kim Porter, Biggie Smalls i Heavy D. Ponadto twierdzą, że dokument powstał w pośpiechu, by zaszkodzić jego reputacji, powołując się na cytat współzałożyciela firmy produkcyjnej, Ari Mark, który przyznał:

„Nie było czasu i był to ekstremalnie szybki proces.”

Obrona NBCUniversal

NBCUniversal w odpowiedzi wskazało na własne zeznania Diddy’ego z przesłuchania przy wyroku jako dowód, że jego reputacja jest wynikiem własnych decyzji:

„Z powodu moich decyzji straciłem wolność. Straciłem karierę. Całkowicie zniszczyłem swoją reputację.”

Prawnicy sieci podkreślają, że częściowe skazanie Diddy’ego i inne toczące się sprawy są dowodem na to, że pozew o zniesławienie nie ma podstaw i wnoszą o jego oddalenie.