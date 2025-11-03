NBA YoungBoy zarobił 70 mln dolarów na trasie koncertowej, która nadal trwa

foto: Jimmy Fontaine

Pierwsza od pięciu lat trasa koncertowa NBA YoungBoya – Make America Slime Again Tour (MASA) – okazała się ogromnym sukcesem finansowym i frekwencyjnym. Raper wygenerował już ponad 70 mln dolarów przychodu, co plasuje go wśród najbardziej dochodowych tras rapowych w historii Stanów Zjednoczonych.

Trasa MASA była długo wyczekiwana przez fanów, którzy od lat śledzą karierę YoungBoya. Objazdówka obejmowała największe miasta USA i przyciągnęła setki tysięcy widzów. Jej sukces pokazuje, że artysta nie tylko utrzymuje wysoką popularność, ale również potrafi efektywnie zarządzać sprzedażą biletów na dużą skalę.

Rekordowa sprzedaż biletów na 42 koncerty

Według raportu Touring Data, na trasę MASA sprzedano ponad 500 tys. biletów na 42 koncerty w całych Stanach Zjednoczonych. Średnia frekwencja na koncertach była imponująca, a każdy show generował milionowe przychody.

Dzięki tak dużej liczbie sprzedanych biletów, NBA YoungBoy może trafić do Top 10 najbardziej dochodowych tras rapowych w historii USA. To ogromne wyróżnienie, które podkreśla znaczenie jego pozycji w świecie muzyki hip-hopowej.

Największe osiągnięcia poszczególnych koncertów

Największa frekwencja podczas trasy miała miejsce 1 września w American Airlines Center w Dallas, gdzie sprzedano 14 846 biletów. To rekord kariery YoungBoya pod względem liczby uczestników koncertu.

Natomiast najwyższy przychód z pojedynczego koncertu zanotowano 27 września w Barclays Center w Nowym Jorku – aż 1,9 mln dolarów. Te liczby pokazują, że zainteresowanie fanów i popularność rapera nie spada, a wręcz rośnie z każdym kolejnym wydarzeniem.

Sukces trasy według agenta artysty

Bookingowy agent Andrew Leiber w nagraniu z 30 października podkreślił, jak ogromnym sukcesem była trasa:

„To najbardziej dochodowa trasa w tym cholernym kraju. Ten człowiek to zrobił. Top 10.”

Takie słowa nie pozostawiają wątpliwości – MASA stała się jedną z najlepiej zarabiających tras koncertowych w historii rapu, a YoungBoy udowodnił, że jest w stanie przyciągnąć tłumy i utrzymać wysokie przychody na każdym etapie trasy.

Dalsze plany trasy MASA

Na zakończenie trasy pozostało jeszcze siedem dat, a finał przewidziano 12 listopada w Seattle. Fani wciąż mają szansę zobaczyć artystę na żywo, co dodatkowo napędza sprzedaż biletów w ostatnich miastach.

Trasa MASA nie tylko przyniosła rekordowe przychody, ale także umocniła pozycję NBA YoungBoya jako jednego z najważniejszych artystów hip-hopowych w USA.