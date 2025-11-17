CGM

NBA YoungBoy ujawnia, że jego dziewczyna spała ze znanym koszykarzem i znanym raperem

Kontrowersyjne zarzuty dotyczące związku

2025.11.17

opublikował:

NBA YoungBoy ujawnia, że jego dziewczyna spała ze znanym koszykarzem i znanym raperem

NBA YoungBoy, znany z otwartego dzielenia się życiem prywatnym w swoich utworach, ponownie wzbudza emocje wśród fanów. W najnowszym singlu Zero IQ Freestyle raper porusza kontrowersyjne wątki dotyczące jego życia uczuciowego, jednocześnie sugerując nieporozumienia i konflikty z innymi artystami.

Kontrowersyjne zarzuty dotyczące związku

W utworze YoungBoy rapuje, że jego dziewczyna miała kontakty seksualne z koszykarzem Kevinem Durantem oraz raperem Kenem Carsonem, a następnie przyznała mu to dopiero po tym, jak YoungBoy „podkręcił ich relację”.

Słowa rapera:

„My b***h f***ed Kevin Durant and f***ed Ken Carson,”

Fragment ten wywołał burzę w mediach społecznościowych, ponieważ sugeruje on poważne komplikacje w relacjach osobistych artysty. Choć YoungBoy wspomina o możliwości „ukarania” dziewczyny, fani mają nadzieję, że chodzi tu jedynie o metaforę i nie odnosi się do przemocy fizycznej.

Reakcje fanów i kontrowersje online

Fani natychmiast połączyli te wersy z postacią Mellow Rackz, z którą YoungBoy był rzekomo romantycznie związany. Niektóre interpretacje sugerują również powiązania z Kenem Carsonem, choć żadne dodatkowe dowody nie zostały potwierdzone.

Warto dodać, że YoungBoy jest obecnie żonaty z Jazlyn Mychelle, co dodatkowo komplikuje odbiór tych kontrowersyjnych treści. Internauci na Twitterze i Instagramie natychmiast zaczęli dyskutować o tym, czy te słowa są prawdziwym opisem wydarzeń, czy jedynie „wywołaniem zamieszania” i dramatyzacją w ramach muzyki.

Możliwe dissy wobec innych artystów

Poza wątkami osobistymi, Zero IQ Freestyle zawiera także fragmenty interpretowane jako dissy wobec NLE Choppy, z którym NBA YoungBoy od dawna utrzymuje napięte relacje. W utworze YoungBoy rapuje:

„’Respond to him,’ he ain’t never ran nothing down, b**h, I said, 'No.'”*

Tagi


Popularne newsy

bambi zakończyła współpracę z Leosią i wszystko wskazuje na to, że zmienia wizerunek
NEWS

bambi zakończyła współpracę z Leosią i wszystko wskazuje na to, że zmienia wizerunek

Skolim został okradziony – piosenkarz publikuje zdjęcia sprawców
NEWS

Skolim został okradziony – piosenkarz publikuje zdjęcia sprawców

Poznaliśmy pierwszą gwiazdę przyszłorocznej edycji Orange Warsaw Festival
NEWS

Poznaliśmy pierwszą gwiazdę przyszłorocznej edycji Orange Warsaw Festival

Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo
NEWS

Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo

Ostatni diss Young Leosi na Fagatę słowo po słowie: „Dalej zazdrosna o Kacpra, a co Ty, Agata, się w nim zakochałaś, co?”
NEWS

Ostatni diss Young Leosi na Fagatę słowo po słowie: „Dalej zazdrosna o Kacpra, a co Ty, Agata, się w nim zakochałaś, co?”

Dzień przed pogrzebem Pono odbędzie się premiera ostatniego numeru z jego udziałem
NEWS

Dzień przed pogrzebem Pono odbędzie się premiera ostatniego numeru z jego udziałem

Kazior krytykuje poziom beefu między Young Leosią i Fagatą. Ale robi to w wybitnie ordynarny sposób: „Nagrajcie wspólny sekstape”
NEWS

Kazior krytykuje poziom beefu między Young Leosią i Fagatą. Ale robi to w wybitnie ordynarny sposób: „Nagrajcie wspólny sekstape”

Polecane

CGM
Bedoes kupił buty dwóm fanom za dwa lajki

Bedoes kupił buty dwóm fanom za dwa lajki

Jak doszło do tego zaskakującego gestu?

8 godzin temu

CGM
Popek pozbył się złotych zębów. „Wampir z Łomianek o uśmiechu Britney Spears”

Popek pozbył się złotych zębów. „Wampir z Łomianek o uśmiechu Br ...

Koniec ikonicznych złotych zębów Popka

9 godzin temu

CGM
Lenny Kravitz ogłasza nowe daty koncertów w Europie. W lipcu artysta wystąpi w Polsce

Lenny Kravitz ogłasza nowe daty koncertów w Europie. W lipcu artysta w ...

Lenny wraca do naszego kraju

18 godzin temu

CGM
Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo

Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo

Śmierć legendarnych bliźniaczek

20 godzin temu

CGM
bambi zapowiedziała premierę pierwszego singla po opuszczeniu wytworni Young Leosi?

bambi zapowiedziała premierę pierwszego singla po opuszczeniu wytworni ...

Nowe rzeczy od raperki jeszcze w tym tygodniu

20 godzin temu

CGM
120 RAP FEST : Po wielkim sukcesie edycji warszawskiej, festiwal rusza dalej – czas na Wrocław

120 RAP FEST : Po wielkim sukcesie edycji warszawskiej, festiwal rusza ...

Kolejne wielkie święto polskiego hip-hopu

20 godzin temu