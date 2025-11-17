NBA YoungBoy ujawnia, że jego dziewczyna spała ze znanym koszykarzem i znanym raperem

NBA YoungBoy, znany z otwartego dzielenia się życiem prywatnym w swoich utworach, ponownie wzbudza emocje wśród fanów. W najnowszym singlu Zero IQ Freestyle raper porusza kontrowersyjne wątki dotyczące jego życia uczuciowego, jednocześnie sugerując nieporozumienia i konflikty z innymi artystami.

Kontrowersyjne zarzuty dotyczące związku

W utworze YoungBoy rapuje, że jego dziewczyna miała kontakty seksualne z koszykarzem Kevinem Durantem oraz raperem Kenem Carsonem, a następnie przyznała mu to dopiero po tym, jak YoungBoy „podkręcił ich relację”.

Słowa rapera:

„My b***h f***ed Kevin Durant and f***ed Ken Carson,”

Fragment ten wywołał burzę w mediach społecznościowych, ponieważ sugeruje on poważne komplikacje w relacjach osobistych artysty. Choć YoungBoy wspomina o możliwości „ukarania” dziewczyny, fani mają nadzieję, że chodzi tu jedynie o metaforę i nie odnosi się do przemocy fizycznej.

Reakcje fanów i kontrowersje online

Fani natychmiast połączyli te wersy z postacią Mellow Rackz, z którą YoungBoy był rzekomo romantycznie związany. Niektóre interpretacje sugerują również powiązania z Kenem Carsonem, choć żadne dodatkowe dowody nie zostały potwierdzone.

Warto dodać, że YoungBoy jest obecnie żonaty z Jazlyn Mychelle, co dodatkowo komplikuje odbiór tych kontrowersyjnych treści. Internauci na Twitterze i Instagramie natychmiast zaczęli dyskutować o tym, czy te słowa są prawdziwym opisem wydarzeń, czy jedynie „wywołaniem zamieszania” i dramatyzacją w ramach muzyki.

Możliwe dissy wobec innych artystów

Poza wątkami osobistymi, Zero IQ Freestyle zawiera także fragmenty interpretowane jako dissy wobec NLE Choppy, z którym NBA YoungBoy od dawna utrzymuje napięte relacje. W utworze YoungBoy rapuje:

„’Respond to him,’ he ain’t never ran nothing down, b**h, I said, 'No.'”*