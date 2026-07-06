Natan Marcoń ujawnił za jaką sumę Popek sprzedał swojego Instagrama. Suma zaskakuje

fot. Instagram.com / @popek_oficjalnie

Według informacji przekazanych przez Natana Marconia, Popek miał sprzedać swoje konto na Instagramie za 10 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu daje około 36 tysięcy złotych. Kwota została ujawniona przez freak fightera podczas transmisji na żywo.

Sam Popek wcześniej potwierdził jedynie, że zdecydował się na sprzedaż profilu i otrzymał za niego „duże pieniądze”. Nie podał jednak konkretnej sumy, dlatego doniesienia dotyczące wartości transakcji wciąż nie zostały oficjalnie potwierdzone przez rapera.

Dlaczego Popek sprzedał swoje konto?

Artysta wyjaśnił, że od dłuższego czasu nie prowadził aktywnie swojego profilu, dlatego uznał, że jego sprzedaż będzie najlepszym rozwiązaniem. Konto zgromadziło ponad 800 tysięcy obserwujących, co czyniło je atrakcyjnym dla potencjalnych nabywców.

Popek podkreślił również, że nie kończy swojej obecności w mediach społecznościowych. Założył już nowe profile, na których zamierza kontynuować kontakt z fanami.

Kto kupił konto Popka?

Nowym właścicielem instagramowego profilu został patoinfluencer Adrian Cios. Jak zapowiedział, zamierza wykorzystać przejęte konto do realizacji własnych projektów i dalszego rozwoju swojej działalności w mediach społecznościowych.

Sprzedaż profilu przez Popka wywołała wiele komentarzy w internecie. Część fanów była zaskoczona decyzją rapera, inni zwracali uwagę, że coraz częściej popularne konta w mediach społecznościowych stają się wartościowym aktywem, które można sprzedać za niemałe pieniądze.