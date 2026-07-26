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Bedoes wyszedł z gali Fryderyków po tym jak OSTR dostał stauetkę. Wczoraj Adam przekazał Fryderyka Borkowi na oczach tysięcy fanów

Podczas Łódź Summer Festival doszło do jednego z najbardziej symbolicznych momentów w polskim rapie

2026.07.26

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ostrDiil Gang 20 lecie 161025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-129

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

O.S.T.R. oficjalnie przekazał statuetkę Fryderyka Bedoesowi 2115 na oczach publiczności liczącej ponad 150 tysięcy osób. Wydarzenie zakończyło głośną dyskusję wokół tegorocznej nagrody w kategorii Singiel Roku Hip-Hop.

O.S.T.R. uznał, że Fryderyk powinien trafić do Bedoesa

Po ogłoszeniu wyników Fryderyków O.S.T.R. otwarcie przyznał, że jego zdaniem statuetka bardziej należała się Bedoesowi 2115 i Kubiemu Producentowi. Zamiast zatrzymać nagrodę dla siebie, postanowił przeznaczyć ją na cel charytatywny, wystawiając ją na licytację na rzecz fundacji Cancer Fighters.

Bedoes wylicytował statuetkę

Finał całej historii okazał się wyjątkowy. Zwycięzcą charytatywnej licytacji został sam Bedoes 2115, dzięki czemu Fryderyk ostatecznie trafił do artysty, którego O.S.T.R. od początku uważał za właściwego laureata. To rozwiązanie spotkało się z pozytywnym odbiorem fanów oraz środowiska hip-hopowego.

Symboliczne przekazanie nagrody na Łódź Summer Festival

Do oficjalnego przekazania statuetki doszło podczas koncertu na Łódź Summer Festival. Na scenie, przed ponad 200 tysiącami uczestników wydarzenia, O.S.T.R. wręczył Fryderyka Bedoesowi, a publiczność nagrodziła ten moment gromkimi brawami.

Bedoes oddał hołd legendzie polskiego rapu

Po odebraniu statuetki Bedoes nie krył wzruszenia i publicznie podziękował O.S.T.R.-owi. Raper podkreślił, że należy doceniać legendy polskiej sceny hip-hopowej, nazywając O.S.T.R.-a ikoną i jedną z najważniejszych postaci rodzimego rapu. Jego słowa zostały entuzjastycznie przyjęte przez zgromadzonych fanów.

 

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