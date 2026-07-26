Chaos na Łódź Summer Festival. Policja musiałą użyć siły i zatrzymała sześć osób po zamieszkach przed wejściem

Drugi dzień Łódź Summer Festival zakończył się poważnymi incydentami przed wejściem na teren imprezy. Ogromne zainteresowanie darmowym wydarzeniem sprawiło, że organizatorzy zdecydowali o czasowym zamknięciu bramek. Decyzja wywołała frustrację części uczestników, a sytuacja wymagała interwencji policji. Ostatecznie zatrzymano sześć osób.

Ponad 150 tysięcy osób na Łódź Summer Festival

Łódź Summer Festival od kilku lat przyciąga setki tysięcy fanów muzyki z całej Polski. Tegoroczna edycja ponownie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – według organizatorów i lokalnych władz na wydarzeniu bawiło się ponad 150 tysięcy osób. Darmowe koncerty największych polskich i zagranicznych gwiazd sprawiły, że teren festiwalu bardzo szybko osiągnął maksymalną pojemność.

W sobotę liczba osób chcących wejść na teren imprezy przekroczyła możliwości organizacyjne. Organizatorzy poinformowali w mediach społecznościowych o konieczności czasowego zamknięcia bramek.

„Osiągnęliśmy maksa na imprezie. Ze względów bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się o czasowym zamknięciu bramek. Będziemy updatować.”

Dla wielu uczestników była to rozczarowująca informacja. Część osób spędziła w kolejkach nawet kilka godzin, jednak mimo oczekiwania nie udało im się wejść na teren wydarzenia.

Policja zabezpieczała wejścia na festiwal

Po zamknięciu bramek przed wejściami pojawiły się liczne siły policyjne. Funkcjonariusze utworzyli kordon, aby uniemożliwić przedostanie się na teren imprezy osobom próbującym sforsować zabezpieczenia.

Według relacji świadków niektórzy uczestnicy przewracali bariery oraz ogrodzenia, ignorując polecenia służb porządkowych. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się nagrania przedstawiające interwencje policji.

W kierunku funkcjonariuszy rzucano butelki i kamienie

Jak przekazał młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, podczas działań doszło do ataków na funkcjonariuszy.

„W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie.”

Agresywne zachowanie części osób zmusiło policję do zdecydowanych działań. Po zakończeniu interwencji zatrzymano sześć osób w wieku od 19 do 30 lat. Służby prowadzą dalsze czynności wyjaśniające okoliczności zdarzeń.

Problemy organizacyjne podczas Łódź Summer Festival

Nie były to jedyne trudności podczas tegorocznej edycji festiwalu. Wcześniej uczestnicy zwracali uwagę na bardzo trudne warunki na terenie imprezy po intensywnych opadach deszczu. Błoto utrudniało poruszanie się, a miejscami całkowicie uniemożliwiało swobodne przemieszczanie się po terenie wydarzenia.