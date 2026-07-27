Faith No More wracają na scenę. Legendarna grupa zapowiedziała pierwsze koncerty

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Po ponad dekadzie przerwy legendarna grupa Faith No More oficjalnie zapowiedziała swój powrót do koncertowania. Zespół wystąpi 22 stycznia 2027 roku na stadionie Accor Stadium w Sydney. Następnie muzycy odwiedzą Melbourne, Brisbane oraz Wellington w wspólnie z System Of A Down podczas serii wyjątkowych koncertów zaplanowanych na 2027 rok. Dla fanów alternatywnego metalu to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych ostatnich lat.

Cztery koncerty w Australii i Nowej Zelandii

Trasa obejmie cztery występy. Pierwszy koncert odbędzie się 22 stycznia 2027 roku na stadionie Accor Stadium w Sydney. Następnie muzycy odwiedzą Melbourne, Brisbane oraz Wellington w Nowej Zelandii.

Zespół poinformował o powrocie za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując krótki komunikat: „Minęło trochę czasu. Zróbmy to, Australii i Nowa Zelandio”.

Sprzedaż biletów rozpocznie się 31 lipca, natomiast przedsprzedaż dla fanów ruszy dzień wcześniej.

Dlaczego Faith No More nie koncertowali przez tyle lat?

Ostatni album studyjny grupy, „Sol Invictus”, ukazał się w 2015 roku. Rok później zespół zakończył trasę koncertową i od tamtej pory pozostawał praktycznie nieaktywny.

Planowany powrót na scenę w 2020 roku został odwołany z powodu pandemii COVID-19. Kolejne koncerty, zaplanowane na 2021 rok, również nie doszły do skutku. Wokalista Mike Patton ujawnił później, że zmagał się z problemami ze zdrowiem psychicznym oraz zdiagnozowaną agorafobią, co uniemożliwiło mu występy na żywo.

Przyszłość zespołu nadal budzi emocje

W ostatnich latach członkowie Faith No More wielokrotnie wypowiadali się na temat przyszłości zespołu. Gitarzysta Roddy Bottum przyznał, że grupa znajdowała się w trudnym momencie, natomiast perkusista Mike Bordin sugerował, że część muzyków była gotowa wrócić na scenę, jednak przeszkodą pozostawałaespół jest gotowy ponownie spotkać się z fanami. Wspólne koncerty z System Of A Down zap niechęć Mike’a Pattona do koncertowania.

Ogłoszenie nowych występów pokazuje jednak, że zespół jest gotowy ponownie spotkać się z fanami. Wspólne koncerty z System Of A Down zapowiadają się jako jedno z najważniejszych wydarzeń rockowych 2027 roku.