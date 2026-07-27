CGM

Katy Perry wściekała się na Biały Dom i skrytykowała administrację Donalda Trumpa. „Jestem głęboko zszokowana i oburzona”

„Firework” miał nieść nadzieję, a nie towarzyszyć wojnie

2026.07.27

opublikował:

Katy Perry fot. Liza Voloshin

fot. Liza Voloshin

Katy Perry stanowczo skrytykowała administrację Białego Domu po tym, jak jej przebój „Firework” został wykorzystany jako podkład muzyczny do nagrania przedstawiającego amerykańskie ataki wojskowe na Iran.

Film został opublikowany na oficjalnym koncie Białego Domu w serwisie TikTok. W materiale pokazano ujęcia z operacji wojskowych, którym towarzyszył hit Perry z 2010 roku. Nagranie opatrzono podpisem: „Iran został ostrzeżony”.

„Nie wyraziłam na to zgody”

Artystka odniosła się do sprawy w oświadczeniu opublikowanym w serwisie X. Podkreśliła, że nikt nie zwrócił się do niej o zgodę na wykorzystanie utworu i nie została wcześniej poinformowana o publikacji.

– Jestem głęboko zszokowana i oburzona tym, że „Firework” wykorzystano w nagraniu Białego Domu przedstawiającym ataki wojskowe. Nie wyraziłam na to zgody, nikt mnie o nią nie poprosił i absolutnie nie popieram takiego wykorzystania mojej muzyki – przekazała wokalistka.

„Firework” miał nieść nadzieję, a nie towarzyszyć wojnie

Katy Perry przypomniała, że „Firework” od początku miał być utworem niosącym nadzieję, dodającym siły i motywującym ludzi przechodzących trudne chwile.

Jak podkreśliła, wykorzystanie piosenki jako ścieżki dźwiękowej do materiałów przedstawiających działania militarne całkowicie wypacza jej przesłanie.

– Napisałam tę piosenkę jako hymn nadziei, uzdrowienia i wewnętrznej siły. Widok utworu promującego poczucie własnej wartości wykorzystanego do ilustrowania przemocy jest zaprzeczeniem wszystkiego, co „Firework” symbolizuje – napisała.

Na zakończenie dodała, że jej muzyka ma łączyć ludzi, a nie być wykorzystywana do promowania wojny.

Kolejna artystka protestuje przeciwko wykorzystaniu muzyki

Katy Perry nie jest jedyną gwiazdą, która publicznie sprzeciwiła się wykorzystywaniu swoich utworów w materiałach publikowanych przez administrację Donalda Trumpa.

W ostatnich miesiącach podobne zastrzeżenia zgłosili między innymi Ariana Grande, Kesha, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Neil Young, Adele, The Rolling Stones, Jack White, ABBA, Céline Dion oraz Foo Fighters. Artyści podkreślali, że ich twórczość została wykorzystana bez zgody i w kontekście, z którym nie chcą być utożsamiani.

„Firework” pozostaje jednym z największych hitów Katy Perry

„Firework” pochodzi z albumu „Teenage Dream” z 2010 roku i jest jednym z największych przebojów w dorobku Katy Perry. Utwór przez lata był symbolem motywacji, wiary w siebie i pozytywnego przesłania.

Co ciekawe, piosenka była już wcześniej związana z Białym Domem – w 2021 roku Perry wykonała ją podczas uroczystości inauguracji prezydentury Joe Bidena, a występowi towarzyszył spektakularny pokaz fajerwerków nad Waszyngtonem.

Tagi


Popularne newsy

ostrDiil Gang 20 lecie 161025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-129
NEWS

Bedoes wyszedł z gali Fryderyków po tym jak OSTR dostał stauetkę. Wczoraj Adam przekazał Fryderyka Borkowi na oczach tysięcy fanów

Screenshot 2026-07-26 at 13.29.03
NEWS

Chaos na Łódź Summer Festival. Policja musiałą użyć siły i zatrzymała sześć osób po zamieszkach przed wejściem

Screenshot 2026-07-27 at 00.08.13
NEWS

Quebo przebrany za starca zaskoczył fanów na Łódź Summer Festival. Dziadzionafide rozdawał nowe lody swojej marki MISS TI

d4vd mugshot
NEWS

13-letnia Celeste Rivas Hernandez była w ciąży przed śmiercią. Tak twierdzą śledczy prowadzący sprawę, w której oskarżony jest D4vd

64bars ode mnie już na yt -)
NEWS

Białas: „Hania jeszcze zabunkrowana”. Solar: „Ale dopnie”. Raper zostanie ojcem po raz drugi

diddy-1180x664
NEWS

Diddy trafił do izolatki. Według doniesień miał wdać się w bójkę w więzieniu

Margaret 2026 sony musicok
NEWS

Margaret prezentuje „Primabalerinę”. To pierwszy singiel z EP „VOICE”

Polecane

CGM
Boosie Badazz Yt 2025

Boosie Badazz pozwany przez ochroniarza. Poszło o atak szklaną fajką w ...

Ochroniarz domaga się odszkodowania

51 minut temu

CGM
Usher 2026 ig

Niezręczna sytuacja na koncercie Ushera. Gwiazdor pogonił ją ze sceny, ...

Usher zaskoczył publiczność podczas koncertu

57 minut temu

CGM
GREEN_DAY_HIRES-16_Spotify_preview

Green Day zaskoczyli fanów na Comic-Conie. Zagrali „Basket Case& ...

Nietypowy występ Green Day podczas San Diego Comic-Con

1 godzinę temu

CGM
64bars ode mnie już na yt -)

Białas: „Hania jeszcze zabunkrowana”. Solar: „Ale do ...

Raperzy pospieszyli z gratulacjami

1 godzinę temu

CGM
Drakeo-The-Ruler

Nowe zeznania w sprawie śmierci Drakeo the Rulera. Ochroniarz wskazuje ...

Ochroniarz złożył zeznania pod przysięgą

5 godzin temu

CGM
Opener_piotr_tarasewicz_main_21Savage-18

14-letni bratanek 21 Savage’a odebrał sobie życie po postrzeleni ...

Wstrząsające relacje rodziny i reakcja 21 Savage'a

5 godzin temu