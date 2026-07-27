Katy Perry wściekała się na Biały Dom i skrytykowała administrację Donalda Trumpa. „Jestem głęboko zszokowana i oburzona”

Katy Perry stanowczo skrytykowała administrację Białego Domu po tym, jak jej przebój „Firework” został wykorzystany jako podkład muzyczny do nagrania przedstawiającego amerykańskie ataki wojskowe na Iran.

Film został opublikowany na oficjalnym koncie Białego Domu w serwisie TikTok. W materiale pokazano ujęcia z operacji wojskowych, którym towarzyszył hit Perry z 2010 roku. Nagranie opatrzono podpisem: „Iran został ostrzeżony”.

„Nie wyraziłam na to zgody”

Artystka odniosła się do sprawy w oświadczeniu opublikowanym w serwisie X. Podkreśliła, że nikt nie zwrócił się do niej o zgodę na wykorzystanie utworu i nie została wcześniej poinformowana o publikacji.

– Jestem głęboko zszokowana i oburzona tym, że „Firework” wykorzystano w nagraniu Białego Domu przedstawiającym ataki wojskowe. Nie wyraziłam na to zgody, nikt mnie o nią nie poprosił i absolutnie nie popieram takiego wykorzystania mojej muzyki – przekazała wokalistka.

„Firework” miał nieść nadzieję, a nie towarzyszyć wojnie

Katy Perry przypomniała, że „Firework” od początku miał być utworem niosącym nadzieję, dodającym siły i motywującym ludzi przechodzących trudne chwile.

Jak podkreśliła, wykorzystanie piosenki jako ścieżki dźwiękowej do materiałów przedstawiających działania militarne całkowicie wypacza jej przesłanie.

– Napisałam tę piosenkę jako hymn nadziei, uzdrowienia i wewnętrznej siły. Widok utworu promującego poczucie własnej wartości wykorzystanego do ilustrowania przemocy jest zaprzeczeniem wszystkiego, co „Firework” symbolizuje – napisała.

Na zakończenie dodała, że jej muzyka ma łączyć ludzi, a nie być wykorzystywana do promowania wojny.

Kolejna artystka protestuje przeciwko wykorzystaniu muzyki

Katy Perry nie jest jedyną gwiazdą, która publicznie sprzeciwiła się wykorzystywaniu swoich utworów w materiałach publikowanych przez administrację Donalda Trumpa.

W ostatnich miesiącach podobne zastrzeżenia zgłosili między innymi Ariana Grande, Kesha, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Neil Young, Adele, The Rolling Stones, Jack White, ABBA, Céline Dion oraz Foo Fighters. Artyści podkreślali, że ich twórczość została wykorzystana bez zgody i w kontekście, z którym nie chcą być utożsamiani.

„Firework” pozostaje jednym z największych hitów Katy Perry

„Firework” pochodzi z albumu „Teenage Dream” z 2010 roku i jest jednym z największych przebojów w dorobku Katy Perry. Utwór przez lata był symbolem motywacji, wiary w siebie i pozytywnego przesłania.

Co ciekawe, piosenka była już wcześniej związana z Białym Domem – w 2021 roku Perry wykonała ją podczas uroczystości inauguracji prezydentury Joe Bidena, a występowi towarzyszył spektakularny pokaz fajerwerków nad Waszyngtonem.