CGM

Michał Wiśniewski ujawnił, dlaczego ogłosił upadłość. „To była jedyna droga rozwiązania”

"Zerujesz się, żeby nie zżarły cię te odsetki"

2026.07.26

opublikował:

Michal Wisniewski Ich Troje

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Michał Wiśniewski po raz kolejny otwarcie opowiedział o swoich problemach finansowych sprzed kilku lat. Lider zespołu Ich Troje wrócił do tematu upadłości konsumenckiej, którą ogłosił w 2018 roku. W rozmowie z Moniką Richardson wyjaśnił, że decyzja była podyktowana przede wszystkim lawinowo rosnącymi odsetkami od zobowiązań.

Michał Wiśniewski o powodach ogłoszenia upadłości

Artysta podkreślił, że jego sytuacja nie była efektem zaciągania kolejnych kredytów i unikania ich spłaty. Jak zaznaczył, procedura upadłości konsumenckiej wiązała się z utratą całego majątku, który został przeznaczony na spłatę zobowiązań.

„Upadłość powoduje, że tracisz wszystko, co masz. To nie było tak, że przepisałem na żonę czy na jakąś trzecią osobę swoje nieruchomości. One zostały sprzedane i wszystko zostało spłacone.”

Wiśniewski dodał, że ogłoszenie upadłości pozwoliło zatrzymać narastające odsetki, które z miesiąca na miesiąc coraz bardziej powiększały jego zadłużenie.

„Zerujesz się, żeby nie zżarły cię te odsetki, które rosną w przerażającym tempie.”

Ile wynosił dług Michała Wiśniewskiego?

Podczas rozmowy lider Ich Troje ujawnił konkretne kwoty. Jak przyznał, zobowiązanie wobec urzędu skarbowego wynosiło około 700 tysięcy złotych, natomiast same odsetki urosły do blisko 1,6 miliona złotych.

Artysta przyznał, że w pewnym momencie nie widział jużW rozmowie pojawił się również temat opinii, że upadłość konsumencka bywa postrzegana jako sposób na uniknięcie odpowiedzialności za długi. Michał Wiśniewski zdecydowanie nie zgodził się z takim pode innego rozwiązania.

„To się zapętlało w taki sposób, że to była jedyna droga rozwiązania.”

„To jest ratowanie życia”

W rozmowie pojawił się również temat opinii, że upadłość konsumencka bywa postrzegana jako sposób na uniknięcie odpowiedzialności za długi. Michał Wiśniewski zdecydowanie nie zgodził się z takim podejściem.

„To jest ratowanie życia.”

Muzyk podkreślił, że procedura nie oznacza uniknięcia konsekwencji finansowych, lecz wiąże się z utratą majątku i rozpoczęciem życia od nowa. Jego zdaniem jest to rozwiązanie dla osób, które znalazły się w sytuacji bez wyjścia i nie są już w stanie poradzić sobie z narastającym zadłużeniem.

Tagi


Popularne newsy

Lila Janowska Fagata 2026
NEWS

Wyciekły wiadomości Fagaty na temat byłej dziewczyny Żabsona. „Mam nadzieję, że on z nią kur*a zerwie. Nawet już nie patrząc na to, że chcę go wyr*chać”

50 cent instagram 2025
NEWS

50 Cent, Eminem i Tupac w jednym kawałku. Numer miał powstać bez udziału AI

Kanye West King 2026 vid
NEWS

Kanye West ustanowił historyczny rekord. Koncert na SoFi Stadium przeszedł do historii

ostrDiil Gang 20 lecie 161025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-129
NEWS

Bedoes wyszedł z gali Fryderyków po tym jak OSTR dostał stauetkę. Wczoraj Adam przekazał Fryderyka Borkowi na oczach tysięcy fanów

_FAGATA_OWIECZKA_PLAYKISPOTIFY_2
NEWS

Konopskyy twierdzi, że Fagata już w 2021 roku wiedział, że Stuu jest pedofilem. YouTuber ma głosówki o tym świadczące i złożył doniesienie do prokuratury

Will Smith
NEWS

Will Smith szokuje nowym wizerunkiem

NEWS

Nieoczekiwany gest The Game’a w stronę Drake’a podczas Verzuz 

Polecane

CGM
Screenshot 2026-07-26 at 13.29.03

Chaos na Łódź Summer Festival. Policja musiałą użyć siły i zatrzymała ...

Zainteresowanie imprezą przewidzianą na 150 tysięcy osób, przerosło oczekiwania organizatorów

4 godziny temu

CGM
ostrDiil Gang 20 lecie 161025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-129

Bedoes wyszedł z gali Fryderyków po tym jak OSTR dostał stauetkę. Wczo ...

Podczas Łódź Summer Festival doszło do jednego z najbardziej symbolicznych momentów w polskim rapie

4 godziny temu

CGM
Chris Brown

Chris Brown przyznał się do winy. Zapadł wyrok w sprawie bójki z 2023 ...

Wyrok zostanie ogłoszony jesienią

11 godzin temu

CGM
jay

Jay-Z walczy w sądzie. Chodzi o sprawę mężczyny twierdzącego, że jest ...

Jay chce odzyskać ponad 119 tysięcy dolar

11 godzin temu

CGM
MorrisseyTaras2

Młodzieńcze listy Morrisseya trafią na aukcję. Przewidział swoją karie ...

Niepublikowane listy Morrisseya ujawniają początki jego kariery

11 godzin temu

CGM

Dan Reynolds omal nie upadł podczas koncertu Imagine Dragons. Wszystko ...

Niebezpieczny moment podczas występu Imagine Dragons

11 godzin temu