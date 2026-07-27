Green Day zaskoczyli fanów na Comic-Conie. Zagrali „Basket Case” na dachu furgonetki z lodami

fot. Alice Baxley / mat. pras.
Green Day po raz kolejny udowodnili, że potrafią zaskakiwać swoich fanów. Podczas tegorocznego San Diego Comic-Con zespół dał niespodziewany występ, wykonując swój kultowy utwór „Basket Case” na dachu furgonetki z lodami.
Koncert odbył się 24 lipca na Gallagher Square, tuż obok stadionu Petco Park. Wydarzenie było częścią promocji nowego filmu zespołu zatytułowanego „Nimrods”, który trafi do kin już w sierpniu.
Billie Joe Armstrong śpiewał z dachu furgonetki
Jako pierwszy na dach samochodu marki Mister Freezie wspiął się Billie Joe Armstrong. Chwilę później dołączyli do niego pozostali członkowie Green Day – Mike Dirnt i Tré Cool. Razem wykonali przebój „Basket Case”, który pochodzi z przełomowego albumu „Dookie” z 1994 roku.
Po zakończeniu występu Armstrong rzucał w stronę zgromadzonych fanów lody, koszulki oraz kasety magnetofonowe. Muzycy zeszli następnie do wnętrza furgonetki, skąd osobiście rozdawali uczestnikom wydarzenia mrożone przysmaki.
I don’t care if Green Day playing Basket Case on an ice cream truck at San Diego Comic Con happened to you it should’ve happened to me instead pic.twitter.com/BVNjDljqGH
— lady stardust (@cinethanhunt) July 25, 2026
„Nimrods” – nowy film inspirowany historią Green Day
Nietypowy koncert był elementem kampanii promocyjnej filmu „Nimrods”, który powstał we współpracy zespołu Green Day z reżyserem Lee Kirkiem.
Produkcja opowiada historię trzech nastolatków, którzy wyruszają z Kansas City do Los Angeles, wierząc, że ich zespół został zaproszony do zagrania koncertu u boku Green Day podczas sylwestrowej imprezy. Fabuła została zainspirowana początkami kariery amerykańskiej grupy i czasami, gdy muzycy podróżowali po kraju starym vanem, zanim odnieśli światowy sukces dzięki albumowi „Dookie”.
W obsadzie znaleźli się między innymi Mason Thames, Jenna Fischer, Ryan Foust, Kylr Coffman, Mckenna Grace, Fred Armisen, Bobby Lee oraz Sean Gunn.
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Soundtrack z nowym utworem Green Day
Premiera ścieżki dźwiękowej do filmu odbędzie się 31 lipca. Album będzie zawierał 22 utwory z różnych etapów kariery Green Day oraz nagrania innych wykonawców związanych z filmem.
Na soundtrack trafi także premierowa kompozycja „I’m Never Gonna R.I.P.”, a także cztery wcześniej niepublikowane nagrania koncertowe z występu zespołu w Los Angeles.