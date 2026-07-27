Green Day zaskoczyli fanów na Comic-Conie. Zagrali „Basket Case” na dachu furgonetki z lodami

fot. Alice Baxley / mat. pras.

Green Day po raz kolejny udowodnili, że potrafią zaskakiwać swoich fanów. Podczas tegorocznego San Diego Comic-Con zespół dał niespodziewany występ, wykonując swój kultowy utwór „Basket Case” na dachu furgonetki z lodami.

Koncert odbył się 24 lipca na Gallagher Square, tuż obok stadionu Petco Park. Wydarzenie było częścią promocji nowego filmu zespołu zatytułowanego „Nimrods”, który trafi do kin już w sierpniu.

Billie Joe Armstrong śpiewał z dachu furgonetki

Jako pierwszy na dach samochodu marki Mister Freezie wspiął się Billie Joe Armstrong. Chwilę później dołączyli do niego pozostali członkowie Green Day – Mike Dirnt i Tré Cool. Razem wykonali przebój „Basket Case”, który pochodzi z przełomowego albumu „Dookie” z 1994 roku.

Po zakończeniu występu Armstrong rzucał w stronę zgromadzonych fanów lody, koszulki oraz kasety magnetofonowe. Muzycy zeszli następnie do wnętrza furgonetki, skąd osobiście rozdawali uczestnikom wydarzenia mrożone przysmaki.