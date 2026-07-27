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Green Day zaskoczyli fanów na Comic-Conie. Zagrali „Basket Case” na dachu furgonetki z lodami

Nietypowy występ Green Day podczas San Diego Comic-Con

2026.07.27

opublikował:

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fot. Alice Baxley / mat. pras.

Green Day po raz kolejny udowodnili, że potrafią zaskakiwać swoich fanów. Podczas tegorocznego San Diego Comic-Con zespół dał niespodziewany występ, wykonując swój kultowy utwór „Basket Case” na dachu furgonetki z lodami.

Koncert odbył się 24 lipca na Gallagher Square, tuż obok stadionu Petco Park. Wydarzenie było częścią promocji nowego filmu zespołu zatytułowanego „Nimrods”, który trafi do kin już w sierpniu.

Billie Joe Armstrong śpiewał z dachu furgonetki

Jako pierwszy na dach samochodu marki Mister Freezie wspiął się Billie Joe Armstrong. Chwilę później dołączyli do niego pozostali członkowie Green Day – Mike Dirnt i Tré Cool. Razem wykonali przebój „Basket Case”, który pochodzi z przełomowego albumu „Dookie” z 1994 roku.

Po zakończeniu występu Armstrong rzucał w stronę zgromadzonych fanów lody, koszulki oraz kasety magnetofonowe. Muzycy zeszli następnie do wnętrza furgonetki, skąd osobiście rozdawali uczestnikom wydarzenia mrożone przysmaki.

„Nimrods” – nowy film inspirowany historią Green Day

Nietypowy koncert był elementem kampanii promocyjnej filmu „Nimrods”, który powstał we współpracy zespołu Green Day z reżyserem Lee Kirkiem.

Produkcja opowiada historię trzech nastolatków, którzy wyruszają z Kansas City do Los Angeles, wierząc, że ich zespół został zaproszony do zagrania koncertu u boku Green Day podczas sylwestrowej imprezy. Fabuła została zainspirowana początkami kariery amerykańskiej grupy i czasami, gdy muzycy podróżowali po kraju starym vanem, zanim odnieśli światowy sukces dzięki albumowi „Dookie”.

W obsadzie znaleźli się między innymi Mason Thames, Jenna Fischer, Ryan Foust, Kylr Coffman, Mckenna Grace, Fred Armisen, Bobby Lee oraz Sean Gunn.

 

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Soundtrack z nowym utworem Green Day

Premiera ścieżki dźwiękowej do filmu odbędzie się 31 lipca. Album będzie zawierał 22 utwory z różnych etapów kariery Green Day oraz nagrania innych wykonawców związanych z filmem.

Na soundtrack trafi także premierowa kompozycja „I’m Never Gonna R.I.P.”, a także cztery wcześniej niepublikowane nagrania koncertowe z występu zespołu w Los Angeles.

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