Nas zdradził swoje ulubione utwory Jaya-Z. Na Tidalu powstała wyjątkowa playlista 

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Nas postanowił oddać hołd swojemu wieloletniemu rywalowi i jednocześnie jednej z największych ikon hip-hopu. Z okazji 30. rocznicy wydania kultowego albumu „Reasonable Doubt” raper przygotował specjalną playlistę z ulubionymi utworami Jaya-Z, która trafiła do serwisu TIDAL.

Nas stworzył playlistę z najlepszymi utworami Jaya-Z

Playlista zatytułowana „Curated By God’s Son: Hov” zadebiutowała 9 lipca 2026 roku na platformie TIDAL. Znalazł się na niej 31 utworów, które – zdaniem Nasa – najlepiej pokazują dorobek artystyczny Jaya-Z.

To symboliczny gest uznania wobec rapera z Brooklynu, z którym Nas przez lata pozostawał w jednym z najsłynniejszych konfliktów w historii hip-hopu.

„Reasonable Doubt” dominuje na playliście

Najwięcej miejsca na playliście zajmują utwory z debiutanckiego albumu „Reasonable Doubt” z 1996 roku. Nas wybrał między innymi:

„Can’t Knock The Hustle” z udziałem Mary J. Blige,

„D’Evils”,

„Brooklyn’s Finest” z The Notorious B.I.G.,

„Dead Presidents II”.

Szczególną uwagę zwraca obecność „Dead Presidents II”, ponieważ utwór wykorzystuje fragment wokalu Nasa z klasycznego nagrania „The World Is Yours” z albumu „Illmatic”.

Nie tylko klasyki Jaya-Z

Na playliście znalazły się również utwory z kolejnych etapów kariery Jay-Z. Nas wyróżnił piosenki z albumów:

„In My Lifetime, Vol. 1” ,

, „American Gangster” ,

, „The Blueprint” ,

, „The Blueprint 2: The Gift & the Curse” ,

, „4:44”.

Nie zabrakło także wspólnych projektów, w tym nagrań z albumu „Watch The Throne”, stworzonego z Kanye Westem, oraz utworu „Black Republican”, na którym Jay-Z i Nas wystąpili razem.

Symboliczny gest między legendami rapu

Przygotowanie playlisty ma również wymiar symboliczny. W 2021 roku to Jay-Z stworzył własną playlistę z ulubionymi utworami Nasa pod tytułem „Curated By The God Hov: Nas”.

Był to jeden z najbardziej wyraźnych dowodów, że dawny konflikt obu raperów przeszedł do historii, a dziś łączy ich wzajemny szacunek i uznanie dla swoich osiągnięć.

Jay-Z świętuje 30-lecie „Reasonable Doubt”

Nowa playlista pojawiła się w czasie obchodów 30. rocznicy premiery albumu „Reasonable Doubt”, uznawanego za jedno z najważniejszych wydawnictw w historii hip-hopu.

Według redaktora naczelnego TIDAL, Tony’ego Gervino, wymiana playlist pomiędzy Nasem i Jay-Z to doskonały przykład zasady „game recognizes game”, czyli wzajemnego uznania pomiędzy najwybitniejszymi artystami.