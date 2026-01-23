CGM

Nas uruchamia nabór do Harvard Hip-Hop Fellowship 2026–27

Program działa nieprzerwanie od 2013 roku i wspiera młodych twórców

2026.01.23

opublikował:

Nas uruchamia nabór do Harvard Hip-Hop Fellowship 2026–27

fot. mat. pras.

Nas po raz kolejny współpracuje z Harvard University, oferując studentom możliwość wzięcia udziału w programie Nasir Jones Hip-Hop Fellowship. Program działa nieprzerwanie od 2013 roku i wspiera młodych twórców oraz badaczy w dziedzinach związanych z kulturą hip-hop i studiami afrykańsko-amerykańskimi.

Szczegóły programu

Aplikacje na rok akademicki 2026–27 przyjmowane są do 30 stycznia 2026. Nas ogłosił informację o naborze na swoim Instagramie.

„Program Fellows jest sercem W. E. B. Du Bois Research Institute. Zapewnia wspierające i twórcze środowisko dla społeczności intelektualnej i artystycznej, wspierając badania i kreatywność w dziedzinie studiów afrykańskich i afroamerykańskich oraz całej diaspory afrykańskiej” – czytamy w komunikacie.

Każdego roku do programu przyjmowanych jest około 20 stypendystów z całego świata – z Afryki, Azji, Oceanu Indyjskiego, Europy, Ameryki Północnej, Karaibów i Ameryki Łacińskiej. Mogą to być badacze w dziedzinie humanistyki, nauk społecznych, sztuki, technologii, a także pisarze, dziennikarze, filmowcy, muzycy i artyści wizualni.

Tematyka projektów stypendialnych

Projekty obejmują takie dziedziny jak:

  • sztuka i historia sztuki,

  • studia afro-latynoamerykańskie,

  • design, edukacja, hip-hop,

  • studia afrykańskie i afrykańsko-diasporowe,

  • studia afroamerykańskie,

  • studia Oceanu Indyjskiego,

  • literatura i kreatywne pisanie.

Fellowship można realizować w semestrze jesiennym, wiosennym lub przez cały rok akademicki.

