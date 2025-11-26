CGM

Nas i DJ Premier ujawniają szczegóły nadchodzącego albumu „Light-Years”

Powrót do klasycznego brzmienia hip-hopu

2025.11.26

Nas i DJ Premier ujawniają szczegóły nadchodzącego albumu „Light-Years”

Nas i DJ Premier ogłosili szczegóły dotyczące swojego długo wyczekiwanego wspólnego albumu. Projekt zatytułowany „Light-Years” trafi do słuchaczy 12 grudnia za pośrednictwem wytwórni Mass Appeal Records. Wraz z ogłoszeniem, artyści zaprezentowali okładkę albumu, wywołując entuzjazm wśród fanów.

Koniec serii Legend Has It

Wydanie „Light-Years” zakończy serię Legend Has It, która przyniosła również albumy artystów takich jak Slick Rick, Ghostface Killah, Raekwon i wielu innych. Nas podkreślił, że seria ma na celu inspirowanie i przypominanie o czystości hip-hopu:

„Ta seria ma zachęcać i inspirować hip hop oraz przypominać wszystkim o jego czystości. Mam nadzieję, że wszyscy możemy to zrobić razem” – powiedział Nas w wywiadzie dla Rolling Stone.

Powrót do klasycznego brzmienia hip-hopu

Raper porównał atmosferę nadchodzącego albumu do złotych lat hip-hopu z 1995 roku:

„Czuję się tak, jakby był rok 1995. Czasami mam wrażenie, że 2025 ma ten sam vibe. To nie cofanie się, lecz patrzenie w przód. To poczucie pilności, celebracja życia i muzyki, i to, co te piosenki i albumy znaczą od 30 lat, nadal jest żywe.”

Nas podkreślił również wpływ klasycznych artystów na współczesnych raperów:

„Nawet młodsze pokolenia są pochodnymi tego wczesnego brzmienia. Artyści tutaj, od Slick Ricka – on jest powodem, dla którego wszyscy mamy dziś pióro w rękach. Patrzysz na niego i myślisz o Mobb Deep, Raekwon, Ghostface, De La Soul – to jedne z najbardziej odważnych, inteligentnych i różnorodnych dzieł hip-hopu, jakie kiedykolwiek powstały.”

Hołd dla zmarłych artystów

Nas nie zapomniał także o artystach, którzy odeszli, ale wciąż pozostają częścią historii hip-hopu:

„Oczywiście, straciliśmy kilku naszych braci po drodze, ale nadal reprezentujemy ich poprzez serię. To celebracja wielkiego wpływu, standardów, które ustanowili, i nigdy ich nie zapomnimy, ponieważ inspirują nas do jeszcze wyższych celów.”

 

