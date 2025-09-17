Szukaj
"Nie sprawdziła się na ekranie, choć dobrze wyglądała na papierze".

2025.09.17

opublikował:

Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE” niemal w całości z niego wyleciała

Nieoficjalnie mówi się, że jesienią na jednej z platform streamingowych będziemy mogli zobaczyć musical „PÓŁNOC / POŁUDNIE”. Pierwotnie zapowiadano, że wydarzenie online zorganizowane dzień przed pierwszym z pożegnalnych koncertów Quebonafide będzie jedyną okazją do zobaczenia produkcji, później dowiedzieliśmy się jednak, że będzie ona wyświetlana także na rozpoczynającym się w poniedziałek Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W rozmowie z Krzysztofem Nowakiem z „Gazety Wyborczej” reżyser musicalu Sebastian Pańczyk zdradza, że do końca liczył na to, że Quebonafide zdecyduje się na dystrybucję kinową. Tak się jednak nie stało.

„Nie chciał epatować chorobą”

Z tego co rozumiem, nie chciał epatować swoją osobą i chorobą w taki sposób – wyjaśnił twórca.

Sebastian Pańczyk zdradził także, która ze scen z musicalu była najtrudniejsza w realizacji, dodając, że finalnie wykorzystano tylko drobny fragment.

Najtrudniejsza była ta, która nie sprawdziła się na ekranie, choć dobrze wyglądała na papierze. Wymyśliliśmy epicką sytuację, w której bohater nie występuje na scenie, tylko śpiewa pośród ludzi. Ta scena kontrastował z dość kameralną, intymną całością. Już na początku dnia zdjęciowego Kuba tego nie czuł, ale na planie czekało 200 czy 300 statystów, więc trzeba było kręcić. Ostatecznie zostawiliśmy tylko jedno krótkie ujęcie – powiedział w wywiadzie dla „Wyborczej” reżyser.

