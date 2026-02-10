CGM

Na Super Bowl Party Trumpa w Mar-a-Lago wyświetlany był oficjalny halftime show Bad Bunny’ego, a nie alternatywny koncert Kid Rocka

Sprawa wywołała falę komentarzy i oskarżeń o hipokryzję prezydenta USA

2026.02.10

opublikował:

Na Super Bowl Party Trumpa w Mar-a-Lago wyświetlany był oficjalny halftime show Bad Bunny’ego, a nie alternatywny koncert Kid Rocka

W sieci pojawiło się nagranie pokazujące, że podczas Super Bowl Party Donalda Trumpa transmitowany był występ Bad Bunny’ego, a nie alternatywny koncert Kid Rocka, mimo wcześniejszych zapowiedzi ze strony środowisk związanych z MAGA. Sprawa wywołała falę komentarzy i oskarżeń o hipokryzję prezydenta USA.

Historyczny halftime show Bad Bunny’ego

Bad Bunny wystąpił w przerwie Super Bowl na stadionie Levi’s Stadium w Santa Clara w niedzielę 8 lutego. Artysta przeszedł do historii jako pierwszy latynoski wokalista oraz pierwszy wykonawca śpiewający głównie po hiszpańsku, który został główną gwiazdą halftime show.

Jego występ był celebracją muzyki latynoskiej i obfitował w gościnne występy takich gwiazd jak Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba, Karol G, Lady Gaga oraz Ricky Martin.

Kontrowersje i krytyka ze strony Trumpa

Jeszcze przed Super Bowl Donald Trump publicznie krytykował wybór Bad Bunny’ego, nazywając go „szalonym” i twierdząc, że „nigdy o nim nie słyszał”. Organizacja Turning Point USA, założona przez Charlie’ego Kirka, ogłosiła wówczas organizację alternatywnego wydarzenia pod nazwą „All-American Halftime Show”, z Kid Rockiem jako headlinerem.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapewniała, że prezydent zdecydowanie wolałby występ Kid Rocka.

Nagranie z Mar-a-Lago przeczy deklaracjom

Mimo tych deklaracji, nagrania z imprezy w Palm Beach, zorganizowanej w klubie Mar-a-Lago, pokazują, że na ekranach wyświetlany był oficjalny halftime show Bad Bunny’ego, a nie alternatywny koncert Kid Rocka. To właśnie ten fakt wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.

Wielu internautów zarzuciło Trumpowi hipokryzję, wskazując na rozbieżność między jego publiczną krytyką a prywatnymi wyborami.

„Hipokryzja” i zarzuty o podwójne standardy

Po występie Trump opublikował wpis w serwisie Truth Social, w którym nazwał halftime show „policzkiem dla Ameryki”, krytykując taniec i twierdząc, że był on „nieodpowiedni dla dzieci”. Te słowa spotkały się z ostrą reakcją internautów, którzy zwrócili uwagę, że na imprezie w Mar-a-Lago również obecne były skąpo ubrane tancerki.

Komentatorzy podkreślali, że taniec staje się „problematyczny” tylko wtedy, gdy Trump nie ma nad nim kontroli, a w innych okolicznościach jest akceptowany jako rozrywka.

>

Tagi


Popularne newsy

Bonus RPK nagrał klip pod blokiem Grande Connection i ujawnił jego adres. YouTuber odpowiada obszernym oświadczeniem
NEWS

Bonus RPK nagrał klip pod blokiem Grande Connection i ujawnił jego adres. YouTuber odpowiada obszernym oświadczeniem

Bad Bunny przechodzi do historii Super Bowl Halftime Show. Celebracja latynoskiej kultury podczas najważniejszego muzycznego show w sercu USA Trumpa
NEWS

Bad Bunny przechodzi do historii Super Bowl Halftime Show. Celebracja latynoskiej kultury podczas najważniejszego muzycznego show w sercu USA Trumpa

Chłopiec, któremu Bad Bunny przekazał Grammy podczas Super Bowl, stał się viralem. Nie jest on jednak 5-latkiem aresztowanym przez ICE
NEWS

Chłopiec, któremu Bad Bunny przekazał Grammy podczas Super Bowl, stał się viralem. Nie jest on jednak 5-latkiem aresztowanym przez ICE

Bedoes komentuje występ Bad Bunny’ego na Super Bowl Halftime Show: „Do wielkich rzeczy potrzeba wielkiego serca ale i wielkich cojones”
NEWS

Bedoes komentuje występ Bad Bunny’ego na Super Bowl Halftime Show: „Do wielkich rzeczy potrzeba wielkiego serca ale i wielkich cojones”

KęKę zdobył najwyższy szczyt Ameryki Południowej. Pawbeats komentuje: „Bydgoszcz dumna z Kębitsa”
NEWS

KęKę zdobył najwyższy szczyt Ameryki Południowej. Pawbeats komentuje: „Bydgoszcz dumna z Kębitsa”

Donald Trump o występie Bad Bunny’ego podczas Super Bowl: „To policzek wymierzony Ameryce”
NEWS

Donald Trump o występie Bad Bunny’ego podczas Super Bowl: „To policzek wymierzony Ameryce”

To czego słuchamy z wyboru, nie ma żadnego odzwierciedlenia w radiu. Polska muzyka rządzi w streamingu i sprzedaży fizycznej – radio wciąż stawia na zagranicę
NEWS

To czego słuchamy z wyboru, nie ma żadnego odzwierciedlenia w radiu. Polska muzyka rządzi w streamingu i sprzedaży fizycznej – radio wciąż stawia na zagranicę

Polecane

CGM
Charlie XCX mówi po polsku w nowym poście na swoim Instagramie

Charlie XCX mówi po polsku w nowym poście na swoim Instagramie

Premiera "Erupcji" coraz bliżej

2 godziny temu

CGM
Chappell Roan zrywa współpracę z agencją managerską. Nazwisko właściciela pojawiła się w aktach Epsteina

Chappell Roan zrywa współpracę z agencją managerską. Nazwisko właścici ...

Dokumenty Departamentu Sprawiedliwości ujawniają korespondencję Wassermana z Ghislane Maxwell

9 godzin temu

CGM
SOMBR wraca z singlem „Homewrecker”

SOMBR wraca z singlem „Homewrecker”

Artysta wystąpi w niedzielę w Warszawie

9 godzin temu

CGM
To czego słuchamy z wyboru, nie ma żadnego odzwierciedlenia w radiu. Polska muzyka rządzi w streamingu i sprzedaży fizycznej – radio wciąż stawia na zagranicę

To czego słuchamy z wyboru, nie ma żadnego odzwierciedlenia w radiu. P ...

ZPAV podsumował 2025 rok na Oficjalnych Listach Sprzedaży

10 godzin temu

CGM
Norbi o uzależnieniu od hazardu: „Szczekałem na czworaka jak pies u lichwiarza”

Norbi o uzależnieniu od hazardu: „Szczekałem na czworaka jak pies u li ...

Lichwiarz kazał Norbiemu szczekać na czworaka jak pies...

12 godzin temu

CGM
Noel Gallagher potwierdza: „Jestem teraz w studiu”

Noel Gallagher potwierdza: „Jestem teraz w studiu”

Nowa muzyka Oasis czy solowy projekt?

12 godzin temu