Na Super Bowl Party Trumpa w Mar-a-Lago wyświetlany był oficjalny halftime show Bad Bunny’ego, a nie alternatywny koncert Kid Rocka

W sieci pojawiło się nagranie pokazujące, że podczas Super Bowl Party Donalda Trumpa transmitowany był występ Bad Bunny’ego, a nie alternatywny koncert Kid Rocka, mimo wcześniejszych zapowiedzi ze strony środowisk związanych z MAGA. Sprawa wywołała falę komentarzy i oskarżeń o hipokryzję prezydenta USA.

Historyczny halftime show Bad Bunny’ego

Bad Bunny wystąpił w przerwie Super Bowl na stadionie Levi’s Stadium w Santa Clara w niedzielę 8 lutego. Artysta przeszedł do historii jako pierwszy latynoski wokalista oraz pierwszy wykonawca śpiewający głównie po hiszpańsku, który został główną gwiazdą halftime show.

Jego występ był celebracją muzyki latynoskiej i obfitował w gościnne występy takich gwiazd jak Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba, Karol G, Lady Gaga oraz Ricky Martin.

Kontrowersje i krytyka ze strony Trumpa

Jeszcze przed Super Bowl Donald Trump publicznie krytykował wybór Bad Bunny’ego, nazywając go „szalonym” i twierdząc, że „nigdy o nim nie słyszał”. Organizacja Turning Point USA, założona przez Charlie’ego Kirka, ogłosiła wówczas organizację alternatywnego wydarzenia pod nazwą „All-American Halftime Show”, z Kid Rockiem jako headlinerem.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapewniała, że prezydent zdecydowanie wolałby występ Kid Rocka.

Nagranie z Mar-a-Lago przeczy deklaracjom

Mimo tych deklaracji, nagrania z imprezy w Palm Beach, zorganizowanej w klubie Mar-a-Lago, pokazują, że na ekranach wyświetlany był oficjalny halftime show Bad Bunny’ego, a nie alternatywny koncert Kid Rocka. To właśnie ten fakt wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.

Wielu internautów zarzuciło Trumpowi hipokryzję, wskazując na rozbieżność między jego publiczną krytyką a prywatnymi wyborami.

„Hipokryzja” i zarzuty o podwójne standardy

Po występie Trump opublikował wpis w serwisie Truth Social, w którym nazwał halftime show „policzkiem dla Ameryki”, krytykując taniec i twierdząc, że był on „nieodpowiedni dla dzieci”. Te słowa spotkały się z ostrą reakcją internautów, którzy zwrócili uwagę, że na imprezie w Mar-a-Lago również obecne były skąpo ubrane tancerki.

Komentatorzy podkreślali, że taniec staje się „problematyczny” tylko wtedy, gdy Trump nie ma nad nim kontroli, a w innych okolicznościach jest akceptowany jako rozrywka.