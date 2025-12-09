Muzycy Kultu przekazują nowe informacje o stanie zdrowia Kazika: „Może już samodzielnie pić wodę, zaczyna wstawać z łóżka”

Foto: FB Kult

Lider zespołu Kult, Kazik Staszewski, trafił do szpitala na Teneryfie tuż przed dwoma zaplanowanymi na 5 i 7 grudnia koncertami. Wokalista, zamiast wystąpić na scenie, musiał zmierzyć się z nagłym pogorszeniem zdrowia. Zespół postanowił jednak nie zawieść fanów i zagrał koncertyu bez udziału swojego frontmana. Teraz muzycy przekazują najnowsze, znacznie bardziej optymistyczne informacje.

Kazik trafił na szpitalny oddział ratunkowy. „Bliski końca drogi byłem”

4 grudnia Kazik Staszewski opublikował w sieci poruszające nagranie, w którym informował, że trafił na SOR. Lekarze podejrzewali sepsę, co mogło wynikać ze źle przeprowadzonej operacji usunięcia wyrostka. Artysta pisał:



„Po serii badań doktory powiedzieli, że dziś w nocy bliski końca drogi byłem. I na podobną akcję jak tatuś. Pewnie będę mnie kroić”.

W chwili pojawienia się dramatycznej informacji wokalista przebywał na Teneryfie, gdzie zespół Kult szykował dwa ostatnie w roku występy. Koncerty szybko stanęły pod znakiem zapytania.

Kult wystąpił bez wokalisty. Zespół reaguje na sytuację

Muzycy dowiedzieli się o hospitalizacji Kazika dopiero po przylocie na Teneryfę. Mimo trudnej sytuacji postanowili zagrać, by nie zawieść fanów. Set był w całości instrumentalny. Po kilku dniach zespół przekazał pierwsze pozytywne wiadomości.

Na oficjalnym profilu Kultu pojawił się wpis:



„Drodzy, z ogromną radością i wdzięcznością dzielimy się z Wami dobrą wiadomością – stan zdrowia Kazika powoli, ale systematycznie się poprawia. Wszystko wskazuje na to, że operacja nie będzie jednak konieczna. Kazik został już przeniesiony z OIOM-u na zwykłą salę, co jest dla nas bardzo budującym sygnałem”.

Stan Kazika się poprawia. „Wierzymy, że każdy kolejny dzień będzie przynosił dalszą poprawę”

Zespół Kult przekazał również szczegóły dotyczące postępów w leczeniu artysty.



„Od wczoraj może już samodzielnie pić wodę, a także zaczyna wstawać z łóżka. Od jutra zaplanowane są pierwsze lekkie posiłki. Te drobne, ale jakże ważne postępy napełniają nas ogromną nadzieją na jego powrót do pełni sił. Na ten moment lekarze nie są jeszcze w stanie określić, jak długo potrwa jego pobyt w szpitalu na Teneryfie, ale wierzymy, że każdy kolejny dzień będzie przynosił dalszą poprawę”. Na końcu wpisu dodano także słowa wdzięczności wobec fanów:



„W imieniu Kazika z całego serca dziękujemy Wam za tak liczne wyrazy troski, wsparcia i dobre myśli. Są dla nas wszystkich ogromnym wzmocnieniem”.

Fani wspierają lidera Kultu