Szukaj
CGM

Mura Masa wraca do Polski

Artysta odwiedzi nas jeszcze w tym roku.

2025.09.15

opublikował:

Mura Masa wraca do Polski

fot. Will Reid

Jesienią do Polski wróci Mura Masa. Mura Masa to 28-letni artysta z Guernsey (Wielka Brytania), laureat nagrody Grammy, MVA oraz NME Award wystąpi 8 listopada w Warszawie w klubie Progresja. Bilety są już dostępne na LiveNation.pl.

Zaczynając jako producent z SoundClouda w 2013 r., przeszedł długą, ale pewną drogę do statusu headlinera festiwali i aren, którego utwory osiągnęły już ponad 2 miliardy streamów. Na przestrzeni czterech albumów znajdował się w czołówce muzyki elektronicznej, tworząc charakterystyczne brzmienie i współpracując z plejadą światowych gwiazd, między innymi: Lil Uzi Vert, PinkPantheress, A$AP Rocky, Damon Albarn, Ellie Rowsell (Wolf Alice), Tirzah czy Lady Gaga.

Ponad milion widzów na koncertach Brytyjczyka

Jako producent i songwriter pracował także z artystami takimi jak: PinkPantheress, Stormzy, Ariana Grande, BTS, Lianne La Havas, Jessie Reyez, Central Cee, Ice Spice, J Balvin czy Nao. Jego produkcje i kompozycje przyczyniły się do powstania wielu albumów i singli w Top 10, w tym podwójnie platynowego singla PinkPantheress „Boy’s A Liar Pt 2”.

Mura Masa wystąpił jako headliner na dziesiątkach festiwali, zagrał dla ponad miliona osób i stał się stałym bywalcem Boiler Room, który w samym 2025 roku zaprosił go już trzykrotnie – w Londynie, Barcelonie i Berlinie.

Tagi


Popularne newsy

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa
NEWS

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a
NEWS

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”
NEWS

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”

Skolim zdradził, ile ma samochodów
NEWS

Skolim zdradził, ile ma samochodów

Gromda komentuje współpracę z Quebonafide
NEWS

Gromda komentuje współpracę z Quebonafide

Sharon Osbourne przemówiła po raz pierwszy po śmierci Ozzy’ego
NEWS

Sharon Osbourne przemówiła po raz pierwszy po śmierci Ozzy’ego

65 tys. fanów Oasis „robi Poznań” na koncercie w Meksyku
NEWS

65 tys. fanów Oasis „robi Poznań” na koncercie w Meksyku

Polecane

CGM
Phoebe Dynevor w nowym klipie Eda Sheerana

Phoebe Dynevor w nowym klipie Eda Sheerana

Artysta promuje album "Play".

2 godziny temu

CGM
TVP „odmrozi” Marylę Rodowicz, a ta wystąpi w nietypowym duecie z czołowym reprezentantem polskiej sceny rapowej

TVP „odmrozi” Marylę Rodowicz, a ta wystąpi w nietypowym d ...

Grube wieści z Woronicza.

2 godziny temu

CGM
Matheo odpowiada za muzykę w nowym filmie Macieja Kawulskiego

Matheo odpowiada za muzykę w nowym filmie Macieja Kawulskiego

Zwiastun "Dzikiego" już dostępny.

3 godziny temu

CGM
Demi Lovato prezentuje pełen energii, dance-popowy singiel „Here All Night”

Demi Lovato prezentuje pełen energii, dance-popowy singiel „Here All N ...

To druga zapowiedź nadchodzącego albumu Demi.

3 godziny temu

CGM
Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. ...

"Zrobiłeś to według wzoru, który przedstawił Sentino i osiągnąłeś sukces".

4 godziny temu

CGM
Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzi ...

Miało być "wiązanie i karmienie surową karkówką". Jak się skończyło?

5 godzin temu