Mura Masa wraca do Polski

fot. Will Reid

Jesienią do Polski wróci Mura Masa. Mura Masa to 28-letni artysta z Guernsey (Wielka Brytania), laureat nagrody Grammy, MVA oraz NME Award wystąpi 8 listopada w Warszawie w klubie Progresja. Bilety są już dostępne na LiveNation.pl.

Zaczynając jako producent z SoundClouda w 2013 r., przeszedł długą, ale pewną drogę do statusu headlinera festiwali i aren, którego utwory osiągnęły już ponad 2 miliardy streamów. Na przestrzeni czterech albumów znajdował się w czołówce muzyki elektronicznej, tworząc charakterystyczne brzmienie i współpracując z plejadą światowych gwiazd, między innymi: Lil Uzi Vert, PinkPantheress, A$AP Rocky, Damon Albarn, Ellie Rowsell (Wolf Alice), Tirzah czy Lady Gaga.

Ponad milion widzów na koncertach Brytyjczyka

Jako producent i songwriter pracował także z artystami takimi jak: PinkPantheress, Stormzy, Ariana Grande, BTS, Lianne La Havas, Jessie Reyez, Central Cee, Ice Spice, J Balvin czy Nao. Jego produkcje i kompozycje przyczyniły się do powstania wielu albumów i singli w Top 10, w tym podwójnie platynowego singla PinkPantheress „Boy’s A Liar Pt 2”.

Mura Masa wystąpił jako headliner na dziesiątkach festiwali, zagrał dla ponad miliona osób i stał się stałym bywalcem Boiler Room, który w samym 2025 roku zaprosił go już trzykrotnie – w Londynie, Barcelonie i Berlinie.