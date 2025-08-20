MTV Video Music Awards 2025: LL COOL J, Sabrina Carpenter, J Balvin, Ricky Martin i Busta Rhymes na jednej scenie

fot. mat. pras.

Tegoroczna gala MTV Video Music Awards 2025 zapowiada się jako spektakularne widowisko. Na scenie wystąpią globalne ikony muzyki, w tym Alex Warren, Sabrina Carpenter, J Balvin, a także legendarni artyści Busta Rhymes i Ricky Martin. Wydarzenie odbędzie się 7 września 2025 roku w nowojorskiej UBS Arena i po raz pierwszy będzie transmitowane również na antenie CBS.

Alex Warren – młoda gwiazda VMA

Wśród pierwszych ogłoszonych wykonawców znalazł się Alex Warren, który powalczy o swoją pierwszą statuetkę w kategoriach: nowy artysta, muzyka pop oraz utwór roku za globalny hit „Ordinary” – najlepiej sprzedającą się piosenkę 2025 roku w USA. Jego występ na scenie VMA będzie premierą, która może wprowadzić go do grona najbardziej rozpoznawalnych artystów młodego pokolenia.

Busta Rhymes – wizjoner hip-hopu

Legenda hip-hopu Busta Rhymes otrzyma nagrodę MTV VMA Rock the Bells Visionary Award, honorującą jego przełomowy wpływ na muzykę i kulturę. W swojej karierze sprzedał ponad 20 milionów albumów, zdobył 12 nominacji do Grammy i zaliczył siedem debiutów w Top 10 listy Billboard. Jego występy na VMA od 1997 roku wielokrotnie przechodziły do historii, w tym medley największych hitów z 2021 roku.

J Balvin – powrót z premierowymi hitami

Globalna gwiazda J Balvin zaprezentuje na VMA swój najnowszy hit „Zun Zun” wraz z latynoskimi artystami Justin Quiles i Lenny Tavárez. Następnie premierowo wystąpi w duecie z DJ Snakem w utworze „Noventa”. Balvin, 13-krotny nominowany do nagród VMA, walczy w tym roku o szóstą statuetkę, aby stać się najbardziej utytułowanym latynoskim artystą w historii VMA.

Ricky Martin – ikona muzyki latynoskiej

Ricky Martin zostanie uhonorowany pierwszą w historii nagrodą Latin Icon, celebrującą 40 lat jego kariery i wkład w popularyzację muzyki latynoskiej na świecie. Artysta sprzedał ponad 70 milionów albumów i zdobył ponad 180 nagród w dziedzinie muzyki, aktorstwa i działalności humanitarnej. Jego powrót na scenę VMA przypada w 26. rocznicę debiutu, kiedy zdobył pięć nagród i został pierwszym latynoskim artystą uhonorowanym za najlepszy teledysk popowy.

Sabrina Carpenter i nowe muzyczne premiery

Po spektakularnym debiucie i wygranej w kategorii utwór roku w 2024 roku, Sabrina Carpenter powraca na scenę VMA. Artystka, 14-krotnie nominowana w historii gali, w tym roku powalczy o osiem nagród, w tym najlepszy teledysk za utwór „Manchild” z nadchodzącego albumu Man’s Best Friend.

Nowe talenty na scenie VMA

Międzynarodowo uznany artysta sombr zadebiutuje na scenie VMA, zdobywając pierwsze nominacje w kategoriach nowy artysta oraz muzyka alternatywna za hit „back to friends”. Jego obecność podkreśla różnorodność i globalny charakter tegorocznej gali.

VMA 2025 – święto muzyki i kultury

Tegoroczna edycja MTV Video Music Awards będzie jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych 2025 roku, celebrując kreatywność, różnorodność i wpływ muzyki na kulturę globalną. Więcej informacji można śledzić na profilach społecznościowych @CBS, @MTV i @VMAs oraz pod oficjalnym hashtagiem #VMAs.