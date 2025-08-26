Ms. Lauryn Hill dołącza do Wyclefa Jeana na scenie w Londynie. Razem wykonali klasyki Fugees

foto: P. Tarasewicz
Wyjątkowa niespodzianka w KOKO w Camden Town – po raz pierwszy od lat w Londynie zabrzmiały wspólnie legendy Fugees.
W niedzielę (24 sierpnia) Wyclef Jean zagrał w londyńskim klubie KOKO swój pierwszy od 15 lat solowy koncert w stolicy Wielkiej Brytanii. Występ zbiegł się z obchodami Notting Hill Carnival i przyciągnął tłumy fanów, którzy zostali zaskoczeni niezwykłym finałem.
Na scenie pojawiła się Ms. Lauryn Hill, która przyleciała specjalnie do Londynu na ten występ. Razem wykonali serię nieśmiertelnych klasyków Fugees: „How Many Mics”, „Killing Me Softly”, „Ready Or Not” oraz „Fu-Gee-La”.
Setlista pełna hitów
Podczas koncertu Wyclef sięgnął zarówno po solowe przeboje („Gone Till November”, „Perfect Gentleman”, „911”), jak i numery, które współtworzył z innymi artystami – m.in. „Maria Maria” czy „Hips Don’t Lie”. Kulminacją wieczoru były jednak wspólne momenty z Lauryn Hill, które wywołały ogromny entuzjazm publiczności.
‘If I Was President’
‘No Woman, No Cry’
‘We Got More In Common, Man’
‘Gunpowder’
‘Diallo’
‘Yele’
‘Two Wrongs’
‘Gone Till November’
‘911’
‘Maria Maria’
‘Hips Don’t Lie’
‘Sweetest Girl (Dollar Bill)’
‘Back To Abu Dhabi’
‘Perfect Gentleman’
‘Carnival’
‘How Many Mics’ (with Ms. Lauryn Hill)
‘Killing Me Softly’ (with Ms. Lauryn Hill)
‘Ready Or Not’ (with Ms. Lauryn Hill)
‘Fu-Gee-La’ (with Ms. Lauryn Hill)
Niedawno razem na scenie
To nie pierwszy raz w tym roku, kiedy Jean i Hill spotkali się muzycznie. W marcu wystąpili wspólnie podczas uroczystości upamiętniającej Robertę Flack, oddając jej hołd wykonaniem „Killing Me Softly” – utworu, który dzięki Fugees zyskał nowe życie w latach 90.
