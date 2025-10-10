Szukaj
Morrissey odwołuje koncerty w Turcji. Fani podejrzewają, że powodem jest jego poparcie dla Izraela

Koncerty Morrisseya w Stambule i Ankarze anulowane

2025.10.10

Morrissey odwołuje koncerty w Turcji. Fani podejrzewają, że powodem jest jego poparcie dla Izraela

Brytyjski wokalista Morrissey, były frontman legendarnego zespołu The Smiths, odwołał dwa grudniowe koncerty w Turcji – w Stambule i Ankarze. Oba wydarzenia zostały oznaczone na Ticketmasterze jako „cancelled”, jednak ani artysta, ani organizatorzy nie podali oficjalnego powodu decyzji.

W sieci szybko pojawiły się spekulacje, że anulowanie występów ma związek z proizraelskimi poglądami Morrisseya, które od lat budzą kontrowersje.

Fani łączą decyzję z jego wcześniejszymi wypowiedziami o Izraelu

Na forum fanowskim Morrissey Solo oraz w mediach społecznościowych trwa gorąca dyskusja. Wielu fanów uważa, że powodem odwołania tureckich koncertów jest rosnąca krytyka wokalisty po tym, jak w sieci znów zaczęło krążyć nagranie z 2012 roku, przedstawiające artystę trzymającego izraelską flagę podczas koncertu.

Pod nagraniem, które stało się viralem na platformie X (dawniej Twitter), pojawiły się komentarze wzywające do bojkotu koncertu Morrisseya w Stambule, argumentując, że nie powinien występować w czasie, gdy „dzieci giną w Palestynie”.

Morrissey o Izraelu: „Nie oceniajcie ludzi przez pryzmat ich rządu”

Morrissey wielokrotnie wypowiadał się pozytywnie o Izraelu i jego mieszkańcach. W wywiadzie dla niemieckiego „Der Spiegel” z 2017 roku artysta mówił:

„Reszta świata nie przepada za Izraelem, ale ludzie tam są bardzo hojni i przyjaźni. Nigdy nie powinno się oceniać narodu przez pryzmat jego rządu.”

Wokalista odnosił się również do tematu w utworze „Israel” z albumu Low In High School (2017), gdzie śpiewa m.in.:

„Israel, I can’t answer for what armies do / They are not you”, czyli „Izraelu, nie mogę odpowiadać za to, co robią armie – one nie są tobą”.

Tekst piosenki przez część fanów uznany został za gest solidarności z narodem izraelskim, choć inni interpretują go jako bezpośrednie poparcie dla polityki państwa.

Krytyka ruchu BDS i oskarżenia o kontrowersyjne poglądy

W tym samym wywiadzie Morrissey skrytykował ruch BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), określając go jako „absurdalny i ograniczony”. Stwierdził również:

„Bycie politycznie poprawnym jest błędem. To absurd – oznacza zakaz wolności słowa. Tak właśnie brzmi dla mnie BDS.”

Te słowa tylko pogłębiły podziały wokół jego osoby – szczególnie wśród fanów z krajów muzułmańskich i środowisk propalestyńskich.

Izrael odpowiada na zarzuty o ludobójstwo

Krytyka Izraela nasiliła się po doniesieniach o działaniach militarnych w Strefie Gazy, gdzie – według danych tamtejszego Ministerstwa Zdrowia – zginęło już ponad 60 tysięcy Palestyńczyków. Izrael odrzuca jednak zarzuty o zbrodnie wojenne i ludobójstwo, twierdząc, że jego działania to obrona własna po atakach Hamasu z 7 października 2023 roku, podczas których zginęło ponad 1100 osób, a 250 zostało uprowadzonych.

Morrissey – kontrowersje, odwołane trasy i nowe plany

To nie pierwszy raz, gdy Morrissey odwołuje koncerty. W ostatnich miesiącach anulował kilka występów w USA z powodu „wiarygodnego zagrożenia życia”. Artysta zapowiedział też, że sprzedaje wszystkie swoje udziały w The Smiths, deklarując chęć całkowitego odcięcia się od dawnych współpracowników.

Na 28 lutego 2026 zaplanowano jego jedyny koncert w Wielkiej Brytanii – w londyńskiej hali The O2 Arena.

 

