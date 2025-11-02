Morrissey odwołuje koncerty w Meksyku z powodu „skrajnego wyczerpania”

Foto:@piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Brytyjski wokalista Morrissey, były frontman legendarnego zespołu The Smiths, niespodziewanie odwołał dwa zaplanowane koncerty w Meksyku. Powodem decyzji miało być „skrajne wyczerpanie” artysty.

Morrissey odwołuje koncerty w Mexico City i Guadalajarze

Morrissey miał wystąpić 31 października w Palacio De Los Deportes w Mexico City oraz 4 listopada w Auditorio Telmex w Guadalajarze. Jednak jak poinformował organizator koncertów, firma Ocesa, występy nie mogły się odbyć.

W oświadczeniu przekazano, że decyzja została podjęta z uwagi na stan zdrowia muzyka, który cierpi na „ekstremalne zmęczenie”. Wszyscy fani, którzy zakupili bilety online, otrzymają automatyczny zwrot pieniędzy, natomiast osoby, które nabyły wejściówki w kasach lub przez Ticketmaster, będą mogły dokonać zwrotu od 7 listopada.

Brak komentarza Morrisseya

Artysta nie wydał oficjalnego oświadczenia w tej sprawie, jednak na swojej stronie internetowej opublikował link do swojego utworu „I Know It’s Gonna Happen Someday” z 1992 roku, dodając do niego meksykańskie emotikony – co fani uznali za subtelny komentarz.

Kolejne przystanki na trasie: Ameryka Południowa

Mimo odwołania występów w Meksyku, Morrissey wciąż ma zaplanowaną trasę koncertową w Ameryce Południowej. W ciągu najbliższych trzech tygodni ma odwiedzić Argentynę, Brazylię, Chile, Peru i Kolumbię. Na razie nie podano informacji o ewentualnych zmianach w tych terminach.

To nie pierwsze odwołane koncerty Morrisseya

Ostatnie miesiące nie są dla wokalisty łaskawe. W kwietniu 2024 roku Morrissey odwołał dwa koncerty w USA z powodu ostrego zapalenia zatok, a w czerwcu nie doszedł do skutku występ w Sztokholmie – artysta tłumaczył wtedy, że jego zespół był „zmęczony podróżami ponad miarę” i nie otrzymał „żadnego wsparcia ze strony przemysłu muzycznego”.

We wrześniu odwołano dwa kolejne koncerty w Stanach Zjednoczonych po „wiarygodnej groźbie” wobec życia artysty. W październiku natomiast nie doszły do skutku dwa występy w Turcji – fani spekulowali, że miało to związek z politycznymi poglądami Morrisseya.

Morrissey i relacje z The Smiths

W ostatnich miesiącach Morrissey ogłosił również, że „nie ma wyboru, jak tylko sprzedać wszystkie swoje udziały” związane z The Smiths. Jak sam wyjaśnił:

„Mam dość powiązań z Marrem, Rourke’em i Joyce’em. Przez całe życie płaciłem swoją cenę za te piosenki i obrazy. Chcę żyć bez powiązań z tymi, którzy życzą mi źle.”

Wielu fanów przypomniało sobie też o jego dawnym konflikcie z gitarzystą Johnnym Marrem. Według Morrisseya, AEG Entertainment miało zaproponować członkom The Smiths „lukratywną ofertę” wspólnej trasy koncertowej, jednak Marr miał „zignorować propozycję”. Sam gitarzysta później przyznał, że odrzucił „oszałamiającą finansowo propozycję” ze względów na zasady i „zły klimat”.

Nadchodzący koncert Morrisseya w Londynie

Pomimo odwołań, Morrissey zapowiedział jedyny koncert w Wielkiej Brytanii w 2026 roku, który odbędzie się 28 lutego w londyńskiej O2 Arenie. Bilety są wciąż dostępne, choć cieszą się ogromnym zainteresowaniem.