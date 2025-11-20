Mocna rapowa gwiazda na Openerze

Foto: @piotr_tarasewicz

Open’er Festival 2026 zapowiada się spektakularnie! Organizatorzy ujawnili kolejne gwiazdy, które wystąpią podczas czterodniowego wydarzenia w Gdyni. Wśród ogłoszonych artystów znalazły się zarówno legendy światowej sceny muzycznej, jak i świeże objawienia popu, rapu i alternatywy.

The Clipse: Pusha-T i Malice – rapowa ikona wraca po 15 latach

Wielki powrót po ponad 15 latach z albumem „Let God Sort ‘Em Out”, być może najważniejszym tegorocznym rapowym wydawnictwem na świecie. Duet braci z Virginii zdobył aż 5 nominacji do Grammy, w tym w kategoriach „Album of the Year” i „Best Rap Album”. Pusha-T i Malice wystąpią 2 lipca na Tent Stage w Gdyni, przynosząc mocne, hip-hopowe brzmienie na festiwalową scenę.

IDLES – post-punk w pełnej formie

Fani alternatywy nie mogą przegapić koncertu brytyjskiego zespołu IDLES, który również wystąpi 2 lipca na Tent Stage. Bezkompromisowy przekaz, potężna energia na żywo i charakterystyczne brzmienie post-punku gwarantują niezapomniane emocje.

Halsey – gwiazda popu i alternatywy

Globalna artystka Halsey, znana ze swoich charyzmatycznych występów, pojawi się po raz pierwszy na Open’erze. Jej wszystkie albumy trafiały do Top 3 sprzedaży w USA, a na festiwalu wystąpi 2 lipca na Orange Main Stage. To połączenie popu i alternatywy przyciągnie zarówno fanów muzyki mainstreamowej, jak i poszukiwaczy niebanalnych dźwięków.

Zara Larsson – skandynawska ikona popu

Szwedzka gwiazda Zara Larsson wystąpi 1 lipca, prezentując materiał z najnowszego, piątego albumu „Midnight Sun”. Pop-elektro w najlepszym wydaniu i dynamiczna energia sceniczna zapewnią niezapomniane wrażenia.

Audrey Nuna – nominowana do Grammy artystka R’n’B

Do składu Open’era dołącza również Audrey Nuna, jedna z najciekawszych postaci współczesnego R’n’B połączonego z popem i rapem. Artystka otrzymała nominację do Grammy w kategorii Song of the Year za utwór „Golden” (Huntr/x) i osiągnęła globalny sukces singlem „KPop Demon Hunters”. Jej występ odbędzie się 2 lipca na Tent Stage.