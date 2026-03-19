Miuosh, Krzysztof Zalewski, Igo, Ralph Kaminski, Jakub Józef Orliński, Natalia Szroeder, Zespół „Śląsk" i wielu innych na jednej scenie

Wielki finał i symboliczne pożegnanie

2026.03.19

Miuosh, Krzysztof Zalewski, Igo, Ralph Kaminski, Jakub Józef Orliński, Natalia Szroeder, Zespół „Śląsk” i wielu innych na jednej scenie

Miuosh i Zespół „Śląsk” zapraszają na wielki finał „Pieśni Współczesnych”

Już 20 czerwca Arena Katowice stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia muzycznego. Projekt „Pieśni Współczesne – Antologia” połączy na jednej scenie czołowych polskich artystów oraz niemal stuosobowy skład Zespołu „Śląsk”. Będzie to jedyna okazja, by usłyszeć na żywo utwory z dwóch odsłon projektu – „Pieśni Współczesne” oraz „Pieśni Współczesne. Tom II”.

Wielki finał i symboliczne pożegnanie

Jak podkreśla Miuosh, koncert w Katowicach ma być zamknięciem pewnego etapu jego twórczości. Artysta zaznacza, że przez sześć lat projekt rozwijał się na scenach całej Polski, przyciągając tysiące słuchaczy.

Muzyk zapowiada, że będzie to ostatnia szansa, by usłyszeć na żywo takie utwory jak „Mantra”, „Celina”, „Płomienie” czy „Zostaw”. Tego wieczoru publiczność zobaczy dwa pełne koncerty – oba wykonane po raz ostatni.

Spotkanie tradycji z nowoczesnością

Współpraca między Miuosh a Zespół „Śląsk” rozpoczęła się w 2019 roku podczas koncertu „Scenozstąpienie” na Stadionie Śląskim. To właśnie wtedy po raz pierwszy połączono hip-hopową narrację z tradycyjną muzyką ludową.

Efektem tego spotkania stał się projekt „Pieśni Współczesne”, który łączy folklor, historię i śląską tożsamość z nowoczesnymi aranżacjami i współczesną formą koncertową.

Dyrektor zespołu, Zbigniew Cierniak, podkreśla, że projekt pokazuje, iż tradycyjne opowieści mogą być inspirujące również dla współczesnych artystów i młodej publiczności.

Ponad 130 artystów na jednej scenie

Wydarzenie w Katowicach będzie imponujące także pod względem skali. Na scenie pojawi się ponad 130 muzyków i wokalistów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Krzysztof Zalewski, Igo, Ralph Kaminski, Jakub Józef Orliński czy Natalia Szroeder.

Na scenie wystąpią również artyści reprezentujący różne muzyczne światy, w tym Kayah, Tomasz Organek czy Igor Herbut.

Muzyczna opowieść o Śląsku

Jednym z najważniejszych elementów projektu jest inspiracja śląską kulturą i folklorem. Utwory bazują na tradycyjnych motywach, które zostały przekształcone w nowoczesne kompozycje. Przykładem jest „Doliny” – pierwszy wspólny utwór, nagrany m.in. z udziałem Jakub Józef Orliński.

Całość tworzy widowisko łączące muzykę, ruch sceniczny i nowoczesne wizualizacje, które wykraczają poza formę klasycznego koncertu.

Koncert „Pieśni Współczesne – Antologia” odbędzie się 20 czerwca w Arenie Katowice. Bilety są już dostępne w sprzedaży.

