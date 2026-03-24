MIÜ debiutuje na scenie. Pierwszy koncert już w kwietniu w Warszawie

MIÜ wkracza w nowy etap kariery i zapowiada swój pierwszy koncert. Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia 2026 roku w kultowym klubie Stodoła, a sprzedaż biletów rusza 24 marca o godz. 12:00.

Przełomowy moment w karierze

Maciej Sekulski, działający pod pseudonimem MIÜ, to jeden z najciekawszych młodych artystów na polskiej scenie hip-hopowej. Popularność zdobył jako DJ oraz współzałożyciel kolektywu DRE$$CODE, a także twórca marki modowej ubrania.co. Jego twórczość łączy klasyczny rap z nowoczesnym brzmieniem.

Hity i milionowe wyniki

Rok 2025 okazał się dla MIÜ przełomowy. Jego single:

„miü miü”

„dopóki się nie znüdzisz” (z Zalia )

osiągnęły odpowiednio 2. i 1. miejsce na Spotify Polska. Szczególnie drugi utwór stał się ogromnym hitem – zdobył popularność w radiu i na TikToku, a w 2026 roku przekroczył 100 milionów streamów.

Współprace z czołówką sceny

Kolejne projekty tylko umocniły jego pozycję. Singiel „mmmaybach” nagrany z DonGuralesko dotarł do 4. miejsca TOP 50 Spotify Polska.

Na najnowszym projekcie „Ü UP? mixtape” pojawili się m.in.:

Grubson

Pezet

Bedoes 2115

Singiel „fantazje” z udziałem Pezeta i Bedoesa szybko podbił platformy streamingowe.

Koncert, którego nie można przegapić

Debiutancki koncert MIÜ w klubie Stodoła zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń tej wiosny na polskiej scenie hip-hopowej. Dla fanów będzie to pierwsza okazja, by zobaczyć artystę na żywo w pełnowymiarowym show.