Ministerstwo Kultury o udziale Polski w Eurowizji 2026: „Nie będziemy wywierać politycznych nacisków na TVP”

Wokół przyszłorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 narasta coraz większe napięcie. Wśród krajów członkowskich Europejskiej Unii Nadawców toczy się burzliwa dyskusja dotycząca udziału Izraela w konkursie, który odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja 2026 roku w wiedeńskiej Wiener Stadthalle. Choć część państw zapowiada możliwość bojkotu wydarzenia, Polska ostatecznie weźmie w nim udział. Ministerstwo Kultury zajęło oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Marta Cienkowska była sceptyczna wobec udziału Polski

Dyskusję na temat obecności Polski na Eurowizji zapoczątkowała ministra kultury Marta Cienkowska, która w rozmowie z TOK FM przyznała, że jej zdaniem nasz kraj powinien rozważyć rezygnację z udziału, jeśli w konkursie wystąpi Izrael.

„Bardzo bym chciała, żeby Eurowizja i udział Polski nie były wydarzeniem politycznym. Powiem swoje osobiste zdanie: uważam, że nie powinniśmy brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie w niej Izrael” – powiedziała.

Słowa Cienkowskiej wywołały szeroką debatę w mediach i internecie. Wielu internautów zastanawiało się, czy Polska rzeczywiście może zrezygnować z uczestnictwa w Eurowizji po raz pierwszy od wielu lat.

TVP rozpoczęła nabór kandydatów na Eurowizję

Pomimo kontrowersji, Telewizja Polska ogłosiła, że rozpoczęła nabór artystów, którzy zawalczą o miano polskiego reprezentanta. Informację potwierdziła Marta Surnik w programie „Pytanie na Śniadanie”.

Podobnie jak w poprzednich latach, o ostatecznym wyborze reprezentanta zadecyduje publiczność, a nie wewnętrzna komisja jurorska. Decyzja o rozpoczęciu naboru wskazuje, że Polska nie zamierza wycofać się z Eurowizji, mimo wcześniejszych wątpliwości minister kultury.

Oficjalne stanowisko Ministerstwa Kultury

Na pytanie o stanowisko resortu w sprawie udziału Polski w Eurowizji odpowiedział Piotr Jędrzejowski z biura prasowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W oświadczeniu podkreślił, że decyzje dotyczące udziału Polski należą wyłącznie do TVP.

„W swojej wypowiedzi ministra podkreśliła, że jest to jej osobisty pogląd. Decyzje władz Telewizji Polskiej w likwidacji – podobnie jak decyzje wszystkich spółek i instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – są decyzjami autonomicznymi. Resort kultury nie zamierza wywierać politycznych nacisków na władze TVP” – przekazał Jędrzejowski w rozmowie z Pudelkiem.

Bojkot Eurowizji? Niektóre kraje się wycofują

Kwestia obecności Izraela na Eurowizji podzieliła Europę. Nadawcy publiczni z Holandii, Irlandii, Słowenii i Hiszpanii zapowiedzieli, że jeśli Izrael zostanie dopuszczony do konkursu, zrezygnują z udziału.

Europejska Unia Nadawców zapowiedziała specjalne głosowanie w tej sprawie, które miało odbyć się w listopadzie, ale zostało przełożone na grudzień. Na razie nie wiadomo, czy głosowanie rzeczywiście się odbędzie.

Polska nie rezygnuje z Eurowizji 2026

Pomimo politycznych napięć, wszystko wskazuje na to, że Polska pozostanie w gronie uczestników Eurowizji 2026. Decyzja o wyborze reprezentanta ma zostać podjęta na drodze publicznego głosowania, a nabór artystów już ruszył.