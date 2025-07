Mimo pożaru Tomorrowland ruszył zgodnie z planem. Zobaczcie konstrukcję, która powstała w miejscu głównej sceny

fot. kadr z wideo

W środę dotarły do nas niewesołe informacje o pożarze głównej sceny festiwalu Tomorrowland. Pożar był następstwem wypadku, do którego doszło podczas próby pirotechniki. Ogień strawił główną scenę niemal doszczętnie, ale na szczęście nikt nie ucierpiał.

Co zamiast głównej sceny?

Kiedy wszyscy czekali na komunikat o odwołaniu festiwalu, organizatorzy zapewnili, że impreza dojdzie do skutku. Czy to oznacza, że organizatorzy zdecydowali się przeprowadzić imprezę bez głównej sceny? Bynajmniej. W miejscu zniszczonej przez ogień imponującej sceny pojawiła się prowizoryczna, zawierająca jedynie platformę DJ-ską, rusztowania z nagłośnieniem i wielki telebim. Czyli w sumie wszystko to, co najważniejsze. Znajdujące się w tle szczątki głównej sceny nadają całości industrialnego klimatu.

Impreza, która na 48 godzin przed rozpoczęciem stanęła na włosku, ruszyła zgodnie z planem. To naprawdę imponujące. Trzymamy kciuki za to, by tegoroczny Tomorrowland przebiegał już bez przeszkód.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Tomorrowland (@tomorrowland)