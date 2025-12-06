Mikołajkowa niespodzianka od Julii Wieniawy: ruszył preorder winylowego wydania albumu „Światłocienie”

Julia Wieniawa przygotowała wyjątkowy prezent dla swoich fanów. Po roku pełnym sukcesów artystycznych i wyprzedanych koncertów artystka ogłosiła start preorderu winylowej edycji albumu „Światłocienie”, który już w dniu premiery zdobył status złotej płyty. Teraz ten wielowymiarowy projekt powraca w formie analogowej, idealnej dla kolekcjonerów i miłośników ciepłego winylowego brzmienia.
„Światłocienie” – album o dwóch twarzach
„Światłocienie” to konceptualny album podzielony na dwie kontrastowe części, które symbolicznie przedstawiają dwie strony osobowości Julii Wieniawy.
Światło – delikatność i nadzieja
W tej części znajdują się utwory pełne ciepła i emocji, takie jak:
-
„Sobą tak”
-
„Kocham”
To wyraz wrażliwości, wewnętrznego spokoju i empatii artystki.
Cienie – emocjonalna intensywność
Druga część albumu to mocniejsze, elektroniczne kompozycje, m.in.:
-
„Od Nowa”
-
„U mnie”
-
„Nie będziemy tęsknić”
Tutaj Julia prezentuje swoją mroczniejszą stronę — alter ego Anastazję, którą opisuje jako dziewczynę „zranioną, działającą pod wpływem impulsów i emocjonalnych burz”.
Muzyczny projekt o współczesnych relacjach
Kontrast między „Światłem” a „Cieniami” buduje opowieść o miłości w dzisiejszym świecie — dynamicznej, często powierzchownej, ale wciąż pełnej tęsknoty za autentyczną bliskością. Album „Światłocienie” to nowoczesna popowa forma, w której Wieniawa łączy muzykę, emocjonalną szczerość i sceniczny pazur.
Sukces trasy koncertowej i wyjątkowy spektakl
Premierze albumu towarzyszyła trasa koncertowa, podczas której Julia stworzyła spektakularny show łączący taniec, światło, choreografię i silne emocje. Większość koncertów została wyprzedana, a publiczność określała występy jako jedne z najbardziej dopracowanych wizualnie wydarzeń sezonu.
Winyl można zamawiać na oficjalnej stronie artystki: 👉 juliawieniawa.store
