Mikołajkowa niespodzianka od Julii Wieniawy: ruszył preorder winylowego wydania albumu „Światłocienie”

Julia Wieniawa przygotowała wyjątkowy prezent dla swoich fanów. Po roku pełnym sukcesów artystycznych i wyprzedanych koncertów artystka ogłosiła start preorderu winylowej edycji albumu „Światłocienie”, który już w dniu premiery zdobył status złotej płyty. Teraz ten wielowymiarowy projekt powraca w formie analogowej, idealnej dla kolekcjonerów i miłośników ciepłego winylowego brzmienia.

„Światłocienie” – album o dwóch twarzach

„Światłocienie” to konceptualny album podzielony na dwie kontrastowe części, które symbolicznie przedstawiają dwie strony osobowości Julii Wieniawy.

Światło – delikatność i nadzieja

W tej części znajdują się utwory pełne ciepła i emocji, takie jak:

„Sobą tak”

„Kocham”

To wyraz wrażliwości, wewnętrznego spokoju i empatii artystki.

Cienie – emocjonalna intensywność

Druga część albumu to mocniejsze, elektroniczne kompozycje, m.in.:

„Od Nowa”

„U mnie”

„Nie będziemy tęsknić”

Tutaj Julia prezentuje swoją mroczniejszą stronę — alter ego Anastazję, którą opisuje jako dziewczynę „zranioną, działającą pod wpływem impulsów i emocjonalnych burz”.

Muzyczny projekt o współczesnych relacjach

Kontrast między „Światłem” a „Cieniami” buduje opowieść o miłości w dzisiejszym świecie — dynamicznej, często powierzchownej, ale wciąż pełnej tęsknoty za autentyczną bliskością. Album „Światłocienie” to nowoczesna popowa forma, w której Wieniawa łączy muzykę, emocjonalną szczerość i sceniczny pazur.

Sukces trasy koncertowej i wyjątkowy spektakl

Premierze albumu towarzyszyła trasa koncertowa, podczas której Julia stworzyła spektakularny show łączący taniec, światło, choreografię i silne emocje. Większość koncertów została wyprzedana, a publiczność określała występy jako jedne z najbardziej dopracowanych wizualnie wydarzeń sezonu.

Winyl można zamawiać na oficjalnej stronie artystki: 👉 juliawieniawa.store