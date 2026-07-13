Mick Jagger szczerze o starzeniu się. „Nie ma w tym nic dobrego”

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W najnowszym wywiadzie legendarny wokalista The Rolling Stones przyznał, że nie dostrzega żadnych pozytywnych stron starzenia się. Jednocześnie zdradził, że dojrzałość wpłynęła na jego sposób pisania piosenek.

Mick Jagger: „Nie ma nic dobrego w starzeniu się”

Lider The Rolling Stones został zapytany, co jego zdaniem jest najlepsze w byciu starszym – zarówno pod względem fizycznym, jak i życiowej mądrości.

Artysta odpowiedział bez wahania.

– Nie ma w tym nic dobrego – stwierdził.

Gdy rozmówca zasugerował, że z wiekiem przychodzi mądrość, Jagger zażartował, że jeśli kiedyś ją posiadał, to już zdążył o niej zapomnieć.

„Nie można już robić wszystkiego tak samo”

82-letni muzyk przyznał, że z wiekiem trzeba bardziej uważać na swoje zdrowie i możliwości fizyczne.

Jak podkreślił, nie jest już w stanie robić wszystkiego z taką samą łatwością jak dawniej. Dla rozluźnienia atmosfery dodał, że podczas gry w piłkę nożną najczęściej trafia na pozycję bramkarza, choć – jak sam przyznał – nie radzi sobie w tej roli najlepiej.

Sława oznacza życie w wielu rolach

Mick Jagger opowiedział również o tym, jak przez lata nauczył się funkcjonować jako światowej sławy gwiazda rocka.

Według muzyka artysta nieustannie wciela się w różne role – na scenie, podczas wywiadów, w studiu nagraniowym czy podczas pisania piosenek. Przyznał, że najważniejsze jest zachowanie własnej tożsamości mimo życia w świetle reflektorów.

Dojrzałość zmieniła jego sposób pisania piosenek

Choć Jagger krytycznie ocenia proces starzenia, uważa, że wiek pozytywnie wpłynął na jego twórczość.

Muzyk przyznał, że wielu swoich nowszych utworów nie byłby w stanie napisać jako trzydziestolatek. Obecnie częściej łączy osobiste historie z subtelnymi odniesieniami do polityki i spraw społecznych, co – jak sam podkreśla – jest świadomym zabiegiem stosowanym przez wielu autorów piosenek.