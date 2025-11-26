Michał Wiśniewski szczerze o wazektomii. „Zastanawiałem się czy nie stracę męskości”

fot. Karol Makurat

Michał Wiśniewski, wokalista zespołu Ich Troje, podzielił się z fanami swoimi doświadczeniami związanymi z zabiegiem wazektomii. Muzyk pojawił się w programie „Dzień Dobry TVN”, gdzie opowiedział o kulisach swojej decyzji, swoich wątpliwościach oraz powodach, które skłoniły go do trwałego zakończenia kwestii powiększania rodziny.

Dlaczego Michał Wiśniewski zdecydował się na wazektomię?

Artysta jest ojcem sześciu dzieci i przyznał, że nadszedł moment, w którym zdał sobie sprawę, że nie będzie w stanie „udźwignąć” kolejnego potomka. Jak sam wyznał:



„Chodziło o to, że przychodzi taki etap, że mówisz: 'okej, zrobiłem swoje, więcej nie jestem w stanie udźwignąć’, bo przecież dziecko to nie tylko pociecha fajna na zdjęciu, tylko to dziecko trzeba wychować.” Michał wyjaśnił, że decyzja o zabiegu była wspólna z jego żoną, Polą Wiśniewską, a cała sprawa odbyła się przy udziale lekarza Marcina Radki, który wykonał zabieg. Wokalista podkreślił:



„Podniosłem średnią krajową i przyszedł moment, w którym zdałem sobie sprawę, że nie będę w stanie udźwignąć kolejnego dziecka.”

Wątpliwości i obawy – „Czy nie stracę na męskości?”

Jednym z głównych pytań, które zaprzątały Michała przed zabiegiem, było to, czy wazektomia wpłynie na jego męskość i sprawność seksualną. Piosenkarz nie ukrywał:



„CZY NIE STRACĘ NA MĘSKOŚCI?”

Lekarz zapewnił go, że zabieg nie wpływa na popęd, orientację ani sprawność seksualną mężczyzny. Wazektomia odpowiada jedynie za trwałą antykoncepcję i nie zmienia biologicznych funkcji seksualnych.

Dlaczego inne metody antykoncepcji nie były wystarczające?

Michał i jego żona odrzucili inne możliwości, takie jak terapia hormonalna czy prezerwatywy, jako niewystarczające lub niewygodne. Decyzja o wazektomii była więc wyborem najbardziej praktycznym i trwałym, który pozwala im cieszyć się rodziną bez dodatkowych komplikacji.

Jak przyznał artysta, wazektomia to moment, w którym kończy się pewien etap życia:



„Etap produkcji musi zostać zakończony.”