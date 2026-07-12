Michał Wiśniewski potwierdził związek z Mandaryną. Para wróciła do siebie po 21 latach

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Michał Wiśniewski oficjalnie potwierdził, że ponownie jest w związku z Martą Wiśniewską, znaną jako Mandaryna. Lider Ich Troje odniósł się również do zarzutów byłej żony, Poli Wiśniewskiej, wyjaśniając, kiedy doszło do odnowienia relacji z tancerką i piosenkarką.

Michał Wiśniewski: „Jestem z Mandaryną”

W opublikowanym oświadczeniu Michał Wiśniewski przyznał, że znów spotyka się z Mandaryną. Jednocześnie stanowczo zaprzeczył sugestiom, jakoby miał dopuścić się zdrady w czasie swojego małżeństwa z Polą Wiśniewską.

Artysta podkreślił, że ich relacja odżyła dopiero po rozstaniu z byłą partnerką.

Ujawnił, kiedy wrócili do siebie

Wiśniewski zdradził, że ponowne spotkania z Mandaryną rozpoczęły się pod koniec czerwca.

Jak wyjaśnił, trudna sytuacja życiowa sprawiła, że ponownie się do siebie zbliżyli.

– Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć i zrobić inaczej – powiedział.

Odpowiedź na słowa Poli Wiśniewskiej

W swoim oświadczeniu wokalista odniósł się również do medialnych wypowiedzi Poli Wiśniewskiej, która sugerowała, że związek z Mandaryną rozpoczął się jeszcze w czasie ich małżeństwa.

Michał Wiśniewski zaprzeczył tym doniesieniom i zaznaczył, że do odnowienia relacji doszło dopiero kilka miesięcy po rozstaniu.

Na zakończenie życzył byłej żonie szczęścia i zaapelował o zakończenie publicznej wymiany komentarzy.

Fani zaskoczeni powrotem byłych małżonków

Informacja o ponownym związku Michała Wiśniewskiego i Mandaryny błyskawicznie obiegła media społecznościowe. Para była jednym z najgłośniejszych duetów polskiego show-biznesu na początku XXI wieku, dlatego wiadomość o ich powrocie wywołała ogromne zainteresowanie wśród fanów.

Czy ich relacja tym razem okaże się trwała? Tego dowiemy się w najbliższych miesiącach.