CGM

Michał Wiśniewski potwierdził związek z Mandaryną. Para wróciła do siebie po 21 latach

"Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona"

2026.07.12

opublikował:

Michal Wisniewski Ich Troje

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Michał Wiśniewski oficjalnie potwierdził, że ponownie jest w związku z Martą Wiśniewską, znaną jako Mandaryna. Lider Ich Troje odniósł się również do zarzutów byłej żony, Poli Wiśniewskiej, wyjaśniając, kiedy doszło do odnowienia relacji z tancerką i piosenkarką.

Michał Wiśniewski: „Jestem z Mandaryną”

W opublikowanym oświadczeniu Michał Wiśniewski przyznał, że znów spotyka się z Mandaryną. Jednocześnie stanowczo zaprzeczył sugestiom, jakoby miał dopuścić się zdrady w czasie swojego małżeństwa z Polą Wiśniewską.

Artysta podkreślił, że ich relacja odżyła dopiero po rozstaniu z byłą partnerką.

Ujawnił, kiedy wrócili do siebie

Wiśniewski zdradził, że ponowne spotkania z Mandaryną rozpoczęły się pod koniec czerwca.

Jak wyjaśnił, trudna sytuacja życiowa sprawiła, że ponownie się do siebie zbliżyli.

– Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć i zrobić inaczej – powiedział.

Odpowiedź na słowa Poli Wiśniewskiej

W swoim oświadczeniu wokalista odniósł się również do medialnych wypowiedzi Poli Wiśniewskiej, która sugerowała, że związek z Mandaryną rozpoczął się jeszcze w czasie ich małżeństwa.

Michał Wiśniewski zaprzeczył tym doniesieniom i zaznaczył, że do odnowienia relacji doszło dopiero kilka miesięcy po rozstaniu.

Na zakończenie życzył byłej żonie szczęścia i zaapelował o zakończenie publicznej wymiany komentarzy.

Fani zaskoczeni powrotem byłych małżonków

Informacja o ponownym związku Michała Wiśniewskiego i Mandaryny błyskawicznie obiegła media społecznościowe. Para była jednym z najgłośniejszych duetów polskiego show-biznesu na początku XXI wieku, dlatego wiadomość o ich powrocie wywołała ogromne zainteresowanie wśród fanów.

Czy ich relacja tym razem okaże się trwała? Tego dowiemy się w najbliższych miesiącach.

Tagi


Popularne newsy

Bedoes @piotr_tarasewicz
NEWS

Bedoes pożegnał Maję Gadowską, podopieczną Cancer Fighters. „Twoja walka i uśmiech będą inspirować już na zawsze”

Ellie Goulding IG 2026
NEWS

Ellie Goulding wystąpi podczas meczu Anglia – Norwegia na Mistrzostwach Świata 2026

Flow Kingz Feat Lyng - Kygo jo
NEWS

Erling Haaland rapował jako nastolatek. Viralowe nagranie ma już 23 miliony wyświetleń

Popek Cios
NEWS

Popek i Cios nagrali „patriotyczny” kawałek: „Ukrainiec się odj*bał i zaczyna się impreza, Biedroń biega z chuj*m w dupie, Jezus co ja mówię”

Drake
NEWS

Drake stawia milion dolarów na Conora McGregora. Gigantyczny zakład przed UFC 329

Taylor Swift x Travis Kelce
NEWS

Taylor Swift i Travis Kelce zapłacili 160 tysięcy dolarów za opłaty administracyjne i zabezpiecznie ślubu przez nowojorską policję

Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Żabson nazywa Sopot „polskim Miami” i zapowiada wakacyjny numer z Sentino

Polecane

CGM
Doda Instagram 25

Doda krytykuje prezydenta Ukrainy. Odpowiedziała też na komentarze o s ...

Wokalistka wyklucza karierę w polityce

55 minut temu

CGM
MGK tatuaz Ig 2026

MGK szczerze o walce z depresją. „Czułem się niechciany i niepot ...

Muzyk wspomniał o bolesnej stracie

59 minut temu

CGM
Drake

Conor McGregor przegrał walkę w kilka sekund. Fani za porażkę obwiniaj ...

Drake ponownie znalazł się w centrum internetowych żartów

2 godziny temu

CGM
Pitbull Timber

Pitbull zaśpiewał „Wonderwall” Oasis podczas koncertu w Lo ...

Na scenie pojawiła się także Kesha

3 godziny temu

CGM
Coldplay 2022 @piotr_tarasewicz @cgm.pl-43

Coldplay nie rezygnuje z „kiss cama”. Chris Martin odniósł ...

Skandal z Bostonu stał się viralem

3 godziny temu

CGM
Opener_piotr_tarasewicz_main_dua_lipa-32

Dua Lipa szczerze o miłości do Calluma Turnera. „Czuję się bardz ...

Związek Duy Lipy i brytyjskiego aktora Calluma Turnera od miesięcy wzbudza ogromne zainteresowanie

4 godziny temu