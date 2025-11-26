Michał Szpak: „Nie identyfikuję się z żadną płcią. Zakochuję się w człowieku”

Michał Szpak od ponad dekady przyciąga uwagę nie tylko swoimi dokonaniami artystycznymi, ale także charakterystycznym wizerunkiem i nietuzinkowym podejściem do mody. Choć ekscentryczny wokalista znajduje się w gronie pierwszoligowych gwiazd nad Wisłą, przez wiele lat rzadko otwierał się na temat życia prywatnego.

W 2022 roku Szpak zdecydował się przerwać wieloletnie spekulacje i opowiedzieć o swojej orientacji seksualnej. W rozmowie z magazynem „Twój Styl” artysta wyznał, że identyfikuje się jako osoba panseksualna, co oznacza, że może odczuwać pociąg do każdej osoby, niezależnie od jej płci czy orientacji seksualnej.

„Gdybym miał jednoznacznie siebie określić, jestem panseksualny. Uważam, że każdy, niezależnie od płci kulturowej, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, zasługuje na miłość. Jestem queerowy, nie identyfikuję się z żadną płcią. Tak naprawdę żyję tu i teraz. Żyję chwilą” – powiedział Michał Szpak.

Miłość według Michała Szpaka – człowiek ponad płcią

Szpak wyjaśnił, że w miłości najważniejsza jest dla niego jakość człowieka, a nie jego płeć. Jak podkreślił:

„Miłość to opieka, troska, zachwyt, relacja z osobą, z którą jest mi dobrze. Nie mogę powiedzieć, że zakocham się tylko w kobiecie lub tylko w mężczyźnie, bo ja zakochuję się w człowieku. Seksualność to sfera, którą odkrywa się całe życie.”

Dzięki takim słowom Michał Szpak stał się dla wielu młodych osób inspiracją, pokazując, że orientacja seksualna i tożsamość płciowa nie muszą ograniczać sposobu wyrażania siebie czy przeżywania miłości.

Coming out i reakcje społeczne

Decydując się na publiczne wyznanie, Szpak dołączył do grona znanych osób identyfikujących się jako panseksualne, takich jak Lizzo, Cara Delevingne, Brendon Urie, Bella Thorne, Janelle Monáe, Miley Cyrus czy Demi Lovato.

Artysta zapewnił, że jego coming out spotkał się ze zrozumieniem i brakiem negatywnych reakcji:

„Myślę, że społeczeństwo jest gotowe na każdy rodzaj upodobań. Zmieniamy się, idziemy z duchem czasu, bardzo szybko potrzebujemy zmian. Ludzie już nie boją się pokazywać swojej wrażliwości.”

Jego wypowiedź podkreśla, że współczesne społeczeństwo staje się coraz bardziej otwarte i akceptujące różnorodność tożsamości seksualnych i płciowych.

Michał Szpak – queerowy artysta z misją

Michał Szpak swoją szczerością w kwestiach prywatnych pokazuje, że otwartość i akceptacja siebie są kluczowe zarówno w życiu osobistym, jak i w relacjach międzyludzkich. Artysta zachęca, aby każdy mógł żyć zgodnie ze swoją prawdziwą tożsamością i nie bał się okazywać uczuć.

Wokalista przypomina, że panseksualność nie jest ograniczeniem, lecz sposobem postrzegania miłości jako relacji między ludźmi, niezależnie od ich płci.