Michał Szpak i Margaret bezlitośnie eliminują trenerów w „The Voice of Poland”!

Bezprecedensowa walka o uczestników

2025.09.13

opublikował:

Foto: Krystian Szczesny

Najbliższy odcinek „The Voice of Poland” zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. W nowym wideo promującym show widać, jak Margaret i Michał Szpak tworzą sojusz przeciwko pozostałym trenerom, bez skrupułów eliminując ich z walki o uczestników.

 

Blokady w programie – jak działają?

Zgodnie z zasadami programu, trenerzy mogą wykluczać się nawzajem, używając specjalnego przycisku blokady. Oznacza to, że nawet jeśli trener chce odwrócić fotel, nie ma takiej możliwości, jeśli wcześniej został „zablokowany” przez rywala.

Margaret i Michał Szpak w sojuszu

Podczas jednego z występów Margaret zadecydowała, że czas wzmocnić swoją pozycję w programie. Najpierw zablokowała Tomsona i Barona, a następnie poprosiła Michała Szpaka o eliminację Kuby Badacha.

„Michał, weź Kubę zablokuj!” – rzuciła z lekkością Margaret.

Szpak bez wahania spełnił prośbę koleżanki:

„Margaret, mówisz – masz!” – powiedział, naciskając przycisk.

Trenerzy kontra trenerzy

Warto przypomnieć, że decyzja o współpracy między Margaret i Michałem Szpakiem zapadła zaledwie kilka minut przed nagraniami Przesłuchań w Ciemno. Wygląda więc na to, że reszta trenerów – Tomson i Baron oraz Kuba Badach – będzie miała w tej edycji wyjątkowo trudne zadanie.

📺 Nowy odcinek „The Voice of Poland” już w sobotę o godzinie 20:30 w TVP2 oraz online w serwisie TVP VOD.

 

