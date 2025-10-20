Michał Barański zapowiada nowy album „No Return No Karma” – Polish Jazz vol. 90

Po pięciu latach od znakomitego, nagrodzonego Fryderykiem debiutu „Masovian Mantra”, kontrabasista, kompozytor i producent Michał Barański powraca z nowym projektem – albumem „No Return No Karma”, który ukaże się jako Polish Jazz vol. 90.

Pierwszym zwiastunem płyty jest tytułowy singiel „No Return No Karma”, nagrany z udziałem trębacza Tomasza Dąbrowskiego. To zapowiedź materiału pełnego odwagi, artystycznej wolności i dialogu kultur – albumu, w którym Barański po raz kolejny redefiniuje granice współczesnego jazzu, otwierając nowy rozdział swojej twórczości.

Michał Barański o utworze „No Return No Karma”

– Mniej więcej rok przed nagraniem tej płyty skontaktowałem się z Tomaszem Dąbrowskim, a potem okazało się, że był to muzyczny strzał w dziesiątkę. Tomasz dostarczył dokładnie to, co sobie wymarzyłem – piękne brzmienie i inne, może bardziej skandynawskie spojrzenie na muzykę. Ten utwór to wizytówka płyty i biografia moich fascynacji muzycznych od wczesnego dzieciństwa. Improwizowany wstęp rubato trąbki i gitary przechodzi w klasycyzującą partię wiolonczeli, na której gram od szóstego roku życia. Solo kontrabasu kończy się polirytmią 4:5, która prowadzi do swingowego pulsu inspirowanego Philly Joe Jones’em. Potem pojawia się kolektywna improwizacja z Tomaszem Dąbrowskim na czele, a następnie część inspirowana indyjskim konnakolem, ale w pulsacji hip-hopowej. Wszystkie te elementy łączą się płynnie dzięki mojemu kwartetowi, z którym przez pięć lat wspólnego grania osiągnęliśmy pełne porozumienie. W studiu moje uwagi były praktycznie zbędne – wspomina Barański.

Do tytułowego utworu powstał również klip w reżyserii Jakuba Kotyni, będący symboliczną ilustracją idei albumu – muzyki, która płynie ponad gatunkami, podziałami i wielobiegunowością współczesnego świata.

Zespół i goście specjalni

Fundamentem projektu jest kwartet, z którym Michał Barański współpracuje od lat:

Shachar Elnatan (gitara, oud), Michał Tokaj (fortepian, syntezatory) oraz Łukasz Żyta (perkusja).

Ten zgrany zespół tworzy trzon brzmienia „No Return No Karma” – muzyczne laboratorium pełne dialogu, improwizacji i odwagi w poszukiwaniu nowych form wyrazu.

Do nagrań dołączyli również wyjątkowi goście:

Aga Zaryan , Kuba Badach i Michał Rudaś – nadający albumowi unikalny, wokalny charakter,

Tomasz Dąbrowski – trąbka w duchu skandynawskiej wrażliwości,

Bodek Janke – mistrz tabli i konnakolu, otwierający przestrzeń dla transowych rytmicznych eksperymentów.

Premiera i wydanie

Album „No Return No Karma” ukaże się 24 października w formacie SACD/Hybrid oraz w serwisach streamingowych – także w wersji Dolby Atmos. Od listopada będzie dostępny również na 200-gramowym winylu.

Projekt powstał przy wsparciu Stoart i Sceny Delivie. Patronem medialnym wydawnictwa jest magazyn Jazz Forum.