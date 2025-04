Michael Patrick Kelly prezentuje singiel „The One”

fot. mat. pras.

Michael Patrick Kelly podzielił się ze słuchaczami nowym singlem. „The One” to piosenka zapowiadająca kolejny solowy krążek byłego członka The Kelly Family.

„TRACES” – tytuł nadchodzącego albumu Michaela, niesie ze sobą symboliczną moc. Artysta nie jest już jedynie poszukiwaczem eksplorującym tematy wartości i sensu poprzez swoją twórczość – dawno ugruntował swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci w historii europejskiej muzyki, pozostawiając głębokie ślady w jej krajobrazie.

Po napisaniu światowych hitów i sprzedaży ponad 20 milionów płyt, jego ostatni album „B-O-A-T-S” (2021) przyniósł najbardziej spektakularne lata w jego solowej karierze. Pełen przebojów, które wspinały się na szczyty list (pięć hitów w top 5 radiowych, wiele międzynarodowych #1), zdobywały złote i platynowe wyróżnienia w kilku krajach i przyniosły ponad 250 milionów streamów, jak również wyprzedane trasy koncertowe i występy w charakterze headlinera na wielu festiwalach. Teraz Michael Patrick Kelly stawia kolejny krok: „The One” to pierwszy singiel z jego szóstego albumu studyjnego, który ma ukazać się pod koniec roku. Niczym obietnica, „The One” odwołuje się do głębokiej, ludzkiej tęsknoty za stabilnością i zaangażowaniem w nieustannie zmieniającym się świecie. W przeciwieństwie do konwencjonalnych piosenek o miłości, Kelly oferuje wyjątkowe spojrzenie na związki – takie, które celebrują trwałość uczucia, a nie jego ulotne chwile.

Przygoda na całe życie

– Istnieje niezliczona liczba piosenek o zakochiwaniu się i odkochiwaniu. Bardzo niewiele mówi jednak o miłości, która trwa przez wzloty i upadki życia – o miłości, która walczy o siebie nawzajem. „The One” to opowieść o „przygodzie na całe życie”. To podróż sama w sobie, a jak mówią słowa piosenki: „Forever in the making” – komentuje artysta.

Teledysk do „The One” wizualnie nawiązuje do tematyki albumu „TRACES”. Zdjęcia powstały w miejscach, które ukazują upływ czasu – w zapierających dech krajobrazach Deadvlei, na starożytnej pustyni Namibii. Surowe piękno skamieniałych drzew i rozległe, puste horyzonty podkreślają przesłanie piosenki: prawdziwa miłość trwa, nawet gdy wszystko inne przemija.

Premiera albumu „TRACES” zaplanowana jest na 31 października 2025. W 2026 Michael Patrick Kelly wyruszy w trasę „TRACES Tour”. Wśród przystanków nie zabraknie Polski – 4 maja 2026 wystąpi w Gliwicach, a już następnego dnia w Warszawie.