Michael Patrick Kelly powraca z nowym singlem

fot. mat. pras.

Znany z doskonałego songwritingu i wnikliwych, pełnych znaczenia tekstów, artysta rozpoczyna nową erę po międzynarodowym sukcesie swojej poprzedniej, platynowej i złotej płyty.

„Run Free” to utwór o odpuszczaniu mentalnego i emocjonalnego bagażu. Opowiada o wewnętrznych pęknięciach, które – jeśli im na to pozwolimy – mogą stać się oknami, przez które przebije się nowe światło. „Pozwól swoim kłopotom biec wolno.” Tekst daje głos niezaleczonym ranom, które powstrzymują nas przed byciem sobą. W typowym dla Michaela Patricka Kelly’ego stylu piosenka zaprasza do odważnego przejścia przez ból — czy to wypalenie, lęk, gniew czy depresję — by odnaleźć drogę do wolności.

Michael Patrick Kelly w dwóch polskich miastach

Nowy album Michaela Patricka Kelly’ego „Traces” ukaże się 31 października 2025 r. nakładem Sony Music Germany. Wiosną 2026 r. artysta wyruszy w trasę koncertową, w ramach której zawita także do Polski. 4 maja 2026 r. Kelly wystąpi w gliwickiej PreZero Arenie, dzień później ma zaplanowany koncert w hali COS Torwar w Warszawie. Bilety są już w sprzedaży.