„Michael” bije rekordy. To najbardziej dochodowy film muzyczny w historii

Film Michael stał się najbardziej kasowym filmem biograficznym o muzyku w historii kina. Produkcja opowiadająca o życiu Michael Jackson osiągnęła globalne przychody na poziomie 911,9 mln dolarów, wyprzedzając dotychczasowego rekordzistę, film Bohemian Rhapsody z 2018 roku.

Rekordowe wyniki w box office

Według danych cytowanych przez portal Deadline, film w reżyserii Antoine Fuqua osiągnął spektakularny sukces już w pierwszych tygodniach wyświetlania.

Produkcja nie tylko pobiła rekordy w kategorii biografii muzycznych, ale również:

zanotowała największy globalny weekend otwarcia w historii tego gatunku,

stała się drugim najbardziej dochodowym filmem 2026 roku,

uplasowała się na drugim miejscu wśród wszystkich biografii wszech czasów.

Za sukcesem stoi znany producent

Za produkcję filmu odpowiada Graham King, który był również producentem „Bohemian Rhapsody”. To właśnie jego nazwisko ponownie pojawia się przy największych sukcesach filmowych opartych na historii muzyki.

Kontrowersje wokół produkcji

Film „Michael” od początku wzbudzał duże zainteresowanie, ale również kontrowersje związane z przedstawieniem życia artysty.

Produkcja została zatwierdzona przez spadkobierców Michaela Jacksona, jednak jej powstawanie wiązało się z wieloma zmianami scenariuszowymi.

Pierwotnie film miał trafić do kin w 2025 roku, jednak premiera została przesunięta z powodu zapisów w ugodzie zawartej z rodziną Jordana Chandlera, który oskarżał piosenkarza o nadużycia.

Według doniesień, konieczne było nakręcenie na nowo części materiału, co znacząco podniosło budżet produkcji.

Zmiana zakończenia filmu

Jak podają amerykańskie media, pierwotna wersja scenariusza miała koncentrować się na późniejszych kontrowersjach związanych z artystą.

Ostatecznie jednak film kończy się na okresie przygotowań Michaela Jacksona do wielkiej trasy koncertowej promującej album Bad z 1987 roku.

Zmiana ta wymagała kosztownych dokrętek i korekt fabularnych, które miały kosztować nawet kilkanaście milionów dolarów.

„Michael” drugim największym biopiciem w historii

Mimo kontrowersji film utrzymuje się w ścisłej czołówce najbardziej dochodowych biografii filmowych w historii kina. Sukces produkcji pokazuje, że historia Michaela Jacksona wciąż budzi ogromne zainteresowanie widzów na całym świecie.