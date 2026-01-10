CGM

„Miałem kończyć z życiem, miałem kończyć z rapem, bo mam dość tych liter, bo mam dość tych afer" – Kafar, Sarius i Bonson z numerem „4 rano"

Kafar wraca z nowym singlem „4 rano”

2026.01.10

„Miałem kończyć z życiem, miałem kończyć z rapem, bo mam dość tych liter, bo mam dość tych afer” – Kafar, Sarius i Bonson z numerem „4 rano”

Kafar, jeden z filarów ekipy Dixon37, prezentuje nowy singiel zatytułowany „4 rano”. Choć na ostatni solowy album artysty fani czekają już ponad trzy lata, raper nie zwalnia tempa i konsekwentnie pozostaje aktywny na polskiej scenie hip-hopowej. Najnowszy numer potwierdza, że Kafar wciąż ma wiele do powiedzenia i nie zamierza znikać z radaru słuchaczy.

Aktywność po latach i mocna współpraca

Warto przypomnieć, że pod koniec 2024 roku na rynku ukazał się wspólny album Dixon37, który spotkał się z dużym zainteresowaniem fanów ulicznego rapu. Teraz Kafar idzie o krok dalej, zapraszając do współpracy Sariusa oraz Bonsona. To pierwsza okazja, by usłyszeć tych trzech artystów razem w jednym utworze, co czyni premierę szczególnie interesującą dla fanów polskiego hip-hopu.

„4 rano” – surowy klimat i szczery przekaz

Singiel „4 rano” utrzymany jest w charakterystycznym dla Kafara klimacie – mrocznym, refleksyjnym i bezkompromisowym. Gościnne zwrotki Sariusa i Bonsona doskonale uzupełniają całość, dodając numerowi intensywności i emocjonalnej głębi. To propozycja skierowana do słuchaczy ceniących autentyczność i prawdziwe historie w rapie.

