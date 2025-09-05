Miał szansę pokonać Dawida Podsiadło. Marcin Spenner wraca w „The Voice of Poland”

Marcin Spenner, finalista programu, w którym rywalizował z Dawidem Podsiadłą i Eweliną Lisowską, ponownie staje na scenie. W sobotnim odcinku „The Voice of Poland” wokalista spróbuje zawalczyć o drugą szansę na muzyczną karierę.

Od finału talent show po debiutancki album

W 2012 roku Spenner był jednym z najbardziej rozpoznawalnych uczestników telewizyjnych talent show. Choć zwycięstwo przypadło Dawidowi Podsiadle, on sam zdobył ogromną popularność i próbował ją przekuć w rozwój kariery.

W 2015 roku wydał singiel „Moskwa”, a w 2019 roku ukazał się jego album „Na Czas”. Niestety, pandemia zatrzymała jego plany.

– To był moment, w którym uświadomiłem sobie, że chyba muszę odpuścić muzykę – wspomina Spenner.

Nowy start dzięki „The Voice of Poland”

Po latach przerwy artysta wraca do gry. Jak sam podkreśla, główną motywacją jest jego 2-letnia córka Natalia.

– Kiedyś byłem sportowcem, więc rywalizacja mam we krwi. Teraz chcę pokazać emocje i prawdę ze sceny – mówi Spenner.

W sobotę zaśpiewa przed trenerami wzruszający utwór Chrisa Stapletona „Tennessee Whiskey” – piosenkę o miłości, odkupieniu i wdzięczności.

Gdzie i kiedy oglądać występ?

Występ Marcina Spennera widzowie zobaczą w najnowszym odcinku „The Voice of Poland” już w sobotę o godzinie 20:30 w TVP2 oraz TVP VOD.