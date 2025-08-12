Szukaj
CGM

mgk zdradził, z kim chciałby połączyć siły

Artysta póki co nie odważył się zapytać.

2025.08.12

opublikował:

mgk zdradził, z kim chciałby połączyć siły

fot. YouTube

W miniony piątek na rynku pojawił się nowy album mgk zatytułowany „lost americana”. Promując go, artysta mówi nie tylko o tym krążku, ale również o muzycznych marzeniach i planach na przyszłość. W nowym wywiadzie zapytano go o wymarzone współprace, których nie zdołał jeszcze zrealizować. mgk w pierwszej kolejności wymienił Franka Sinatrę, ale po chwili przeszedł jednak do żyjących artystów.

mgk x BSB – co Wy na to?

Colson opowiedział o swoim spotkaniu z AJ McLeanem z Backstreet Boys, zdradzając, że kiedy widział zespół na żywo w Las Vegas, chciał dołączyć do gwiazd na scenie. Jeśli widzieliście klip do „cliche”, wiecie, że mogłoby to wyjść bardzo sensownie.

Chciałem zapytać, czy mogę wskoczyć na scenę i zatańczyć z nimi – przyznał mgk.

Niestety, nie zapytał. Czy zrobi to następnym razem?

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes i Marika pokłócili się na wizji w TVN24
NEWS

Ten Typ Mes i Marika pokłócili się na wizji w TVN24

Diss Bedoes „spadł z rowerka”. Raper komentuje sytuację
NEWS

Diss Bedoes „spadł z rowerka”. Raper komentuje sytuację

Bedoes zrugał publiczność na koncercie 50 Centa
NEWS

Bedoes zrugał publiczność na koncercie 50 Centa

Producent Firmy wyjaśnia, dlaczego zablokował diss Bedoesa
NEWS

Producent Firmy wyjaśnia, dlaczego zablokował diss Bedoesa

Koncert Maxa Korzha na PGE Narodowym. Bójki, banderowskie flagi i zawiadomienie do prokuratury
NEWS

Koncert Maxa Korzha na PGE Narodowym. Bójki, banderowskie flagi i zawiadomienie do prokuratury

„Śmiejesz się z chorób psychicznych, bo jesteś ludzkim odpadem”- diss Bedeosa na Eripe, wers po wersie
NEWS

„Śmiejesz się z chorób psychicznych, bo jesteś ludzkim odpadem”- diss Bedeosa na Eripe, wers po wersie

Gigant rapowej sceny na płycie Numera
NEWS

Gigant rapowej sceny na płycie Numera

Polecane

CGM
Ciepłe Brejki z drugim singlem w barwach fonograficznego giganta

Ciepłe Brejki z drugim singlem w barwach fonograficznego giganta

„Bfff Forever” to melancholijna pocztówka z kruchych relacji.

41 sekund temu

CGM
Gigant rapowej sceny na płycie Numera

Gigant rapowej sceny na płycie Numera

Eldo w szoku. "Dobrze, że nie piłem kawy, zakrztusiłbym się".

28 minut temu

CGM
Eminem chciał odkupić swój dom z dzieciństwa zanim ten został zburzony

Eminem chciał odkupić swój dom z dzieciństwa zanim ten został zburzony

Dom w którym dorastał Eminem, jest znany fanom z albumu "The Marshall Mathers LP 2"

4 godziny temu

CGM
Bedoes zaprosił na scenę PGE Narodowego zespół grający akustyczne covery jego piosenek

Bedoes zaprosił na scenę PGE Narodowego zespół grający akustyczne cove ...

Zobaczcie, jak wyszło.

10 godzin temu

CGM
Krzysztof Zalewski nazwał Benjamina Netanjahu „zj**em” ze sceny

Krzysztof Zalewski nazwał Benjamina Netanjahu „zj**em” ze ...

"To jest coś tak obrzydliwego, że nie można na to patrzeć".

11 godzin temu

FOTO
50 Cent na PGE Narodowym – zobacz naszą fotorelację

50 Cent na PGE Narodowym – zobacz naszą fotorelację

W niedzielę, 50 Cent zakończył w Warszawie swoją Legancy Tour

11 godzin temu