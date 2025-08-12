mgk zdradził, z kim chciałby połączyć siły

fot. YouTube

W miniony piątek na rynku pojawił się nowy album mgk zatytułowany „lost americana”. Promując go, artysta mówi nie tylko o tym krążku, ale również o muzycznych marzeniach i planach na przyszłość. W nowym wywiadzie zapytano go o wymarzone współprace, których nie zdołał jeszcze zrealizować. mgk w pierwszej kolejności wymienił Franka Sinatrę, ale po chwili przeszedł jednak do żyjących artystów.

mgk x BSB – co Wy na to?

Colson opowiedział o swoim spotkaniu z AJ McLeanem z Backstreet Boys, zdradzając, że kiedy widział zespół na żywo w Las Vegas, chciał dołączyć do gwiazd na scenie. Jeśli widzieliście klip do „cliche”, wiecie, że mogłoby to wyjść bardzo sensownie.

– Chciałem zapytać, czy mogę wskoczyć na scenę i zatańczyć z nimi – przyznał mgk.

Niestety, nie zapytał. Czy zrobi to następnym razem?