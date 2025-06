mgk zdradził, jak przekonał Boba Dylana do współpracy

Foto: @piotr_tarasewicz

8 sierpnia na rynku pojawi się nowy album mgk zatytułowany „lost americana”. Artysta promuje póki co krążek singlem „cliché”, a także dostępnym na jego kanale trailerem krążka. Narratorem tego drugiego materiału jest Bob Dylan. mgk ogłosił tę współpracę kilka tygodni temu, ale nadal budzi ona duże emocje ze względu na odległość światów, z których wywodzą się artyści.

„Czysta desperacja”

Goszcząc w programie „Today” Colson Baker nie ukrywa, że bardzo zabiegał o możliwość pracy z Dylanem? I to wygląda na to, że naprawdę bardzo.

– Czysta desperacja. Po prostu waliłem w jego drzwi bez końca, nie odpuszczałem – przyznał mgk.

Pod koniec lutego Bob Dylan udostępnił w mediach społecznościowych fragment występu Colsona, czym bardzo go zaskoczył. Wygląda na to, że dopiero po tym wokalista i raper zwrócił się do legendy z prośbą o nawiązanie współpracy.