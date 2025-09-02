mgk zaprezentował nowy klip

fot. kadr z wideo

Niemal miesiąc po premierze albumu „lost americana” mgk udostępnił nowy klip promujący ten krążek. Tym razem artysta pokazuje się w otoczeniu „swoich ludzi”, prezentując kawałek „tell me whats up”

mgk oddaje cześć outsiderom

„lost americana” to 13-utworowa eksploracja amerykańskiego snu, podróż w poszukiwaniu tego, co zostało utracone. Na przestrzeni całego albumu mgk rozwija swoje alt-poprockowe brzmienie. Bazuje na gitarach, które są przesycone emocjami i iście filmowymi dźwiękami. W pracy nad krążkiem artystę wspierali jego wieloletni przyjaciele i współpracownicy – SlimXX, BazeXX, Nick Long, No Love To The Middle Child i Travis Barker.

Po ogromnym sukcesie albumów „Tickets To My Downfall” i „mainstream sellout”, mgk oddaje cześć outsiderom, którzy wydeptują własne ścieżki, by lepiej poznać samych siebie. Album jest podróżą przez przeszłość, która zostaje przepisana na nowo, i przyszłość, którą tworzy na własnych zasadach – poprzez muzykę, pomagającą uchwycić piękno ukryte w tym, co pomiędzy.