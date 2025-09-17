mgk przyjedzie do Polski

Foto: @piotr_tarasewicz

Co za wieści na koniec dnia. mgk ogłosił plany trasy koncertowej, podczas której będzie promował tegoroczny album „lost americana”. W rozpisce znalazł się także polski przystanek. 20 lutego 2026 artysta wystąpi w Tauron Arenie Kraków. Organizatorem koncertu będzie agencja Live Nation. Sprzedaż biletów ma ruszyć w przyszłym tygodniu. Kiedy dokładnie? Tego dowiemy się z pewnością z oficjalnego komunikatu, który powinien pojawić się w czwartek rano.

Supportem będzie Julia, z którą mgk nagrał niedawno cover „Iris” Goo Goo Dolls. W Stanach co-headlinerem trasy będzie Wiz Khalifa.

Nowy album mgk już dostępny

„lost americana” to 13-utworowa eksploracja amerykańskiego snu, podróż w poszukiwaniu tego, co zostało utracone. Na przestrzeni całego albumu mgk rozwija swoje alt-poprockowe brzmienie. Bazuje na gitarach, które są przesycone emocjami i iście filmowymi dźwiękami. W pracy nad krążkiem artystę wspierali jego wieloletni przyjaciele i współpracownicy – SlimXX, BazeXX, Nick Long, No Love To The Middle Child i Travis Barker. Premierze krążka towarzyszy publikacja klipu do „outlaw overture” w reżyserii Sama Cahilla i Huntera Simmonsa.