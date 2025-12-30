CGM

Mężczyzna, który zaatakował Arianę Grande w Singapurze, skazany na więzienie

To nie pierwszy raz, gdy Wen naruszał prywatność gwiazd

2025.12.30

fot. mat. pras.

Mężczyzna z Australii, który wtargnął na premierę musicalu „Wicked: For Good” w Singapurze i złapał Arianę Grande, został skazany na 9 dni więzienia. Incydent miał miejsce podczas przejścia obsady po żółtym dywanie, gdy aktorka została zaskoczona przez agresywnego fana.

Szczegóły incydentu na premierze

26-letni Johnson Wen przeskoczył przez barierki i rzucił się na Ariane Grande, obejmując ją ramieniem i skacząc przy niej. Natychmiast zareagowała jej koleżanka Cynthia Erivo, która odepchnęła intruza. Następnie ochroniarze usunęli go z dywanu i zatrzymali. Lokalne media informują, że Wen próbował wtargnąć na premierę dwukrotnie — za każdym razem interweniowała ochrona, uniemożliwiając mu dalsze działania.

Wyrok i motywy sprawcy

Mężczyzna został aresztowany i oskarżony o zakłócanie porządku publicznego, po czym przyznał się do winy. Prokuratura zalecała karę tygodnia więzienia, argumentując, że Wen jest „seryjnym intruzem”, który publicznie nagłaśnia swoje wybryki w mediach społecznościowych. W trakcie rozprawy Wen oświadczył, że „nie zrobi tego ponownie”, nie miał jednak obrońcy w sądzie.

Historia niepokojącego fana

To nie pierwszy raz, gdy Wen naruszał prywatność gwiazd. Wcześniej wtargnął na sceny podczas koncertów Katy Perry i The Weeknd. Po incydencie w Singapurze opublikował nagranie z wydarzenia w mediach społecznościowych, podpisując je:

„Dear Ariana Grande, Thank You for letting me Jump on the Yellow Carpet with You”.

Reakcja gwiazd i przyszłe premiery

Ariana Grande na razie nie skomentowała wydarzenia. Podczas specjalnego pokazu Screen Actors Guild w Los Angeles, Cynthia Erivo nawiązała do incydentu, mówiąc o wyzwaniach, które napotykają w pracy i życiu codziennym. Ostatnia premiera „Wicked: For Good” odbędzie się w Nowym Jorku, dzień przed oficjalną premierą filmu 21 listopada.

