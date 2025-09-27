Szukaj
Metro Boomin uniewinniony w sprawie oskarżeń o napaść seksualną

Kontrowersje wokół zarzutów

Producent i autor tekstów Metro Boomin został uznany za niewinnego w sprawie sądowej dotyczącej napaści seksualnej. Pozew został wniesiony w październiku ubiegłego roku przez kobietę o imieniu Vanessa LeMaistre, która oskarżyła Wayne’a o gwałt w 2016 roku.

Według oskarżycielki, Wayne miał podał jej Xanax i alkohol w studiu nagraniowym w Los Angeles. Następnie obudziła się w pobliskim hotelu, twierdząc, że została przez niego zgwałcona, podczas gdy była częściowo nieprzytomna.

Zeznania i wynik procesu

Wayne zaprzeczył wszystkim zarzutom, twierdząc, że ich relacja była dobrowolna, a o oskarżeniach dowiedział się dopiero w momencie wniesienia pozwu.

Po procesie, w którym wzięło udział pięciu mężczyzn i trzy kobiety jako ława przysięgłych, orzeczono, że Wayne nie ponosi odpowiedzialności w żadnym z czterech punktów pozwu.

Kontrowersje wokół zarzutów

Podczas procesu adwokat producenta, Justin H. Sanders, określił zarzuty jako „absurdalne” i twierdził, że sprawa „narodziła się w dżungli w Peru”. Odnosił się tym samym do podróży LeMaistre do Peru, gdzie rzekomo brała udział w ceremonii Ayahuasca.

W sprawie przedstawiono także ręcznie spisane notatki LeMaistre, w których miała ona planować ujawnienie oskarżeń o gwałt w mediach społecznościowych oraz żądać odszkodowania w wysokości 3,4–3,7 miliona dolarów.

Stanowisko stron

LeMaistre twierdziła, że zgłosiła rzekomy gwałt specjalistom zdrowia psychicznego w 2016 roku. Jej prawnik wskazywał również na trudne doświadczenia osobiste oskarżycielki, w tym śmierć jej dziecka i pochodzenie jako córki imigrantów z Haiti.

Obrońca Wayne’a, Lawrence C. Hinkle II, określił zarzuty jako „czysty szantaż” i zapowiedział, że po wygraniu procesu złoży roszczenie o niesłuszne oskarżenie.

 

