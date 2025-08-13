Metallica planuje rezydencję w Las Vegas Sphere? Robert Trujillo: „Możliwości są nieograniczone”

fot. Tim Saccenti

Plotki o rezydencji Metalliki w nowoczesnym obiekcie Las Vegas Sphere nabierają tempa. Basista zespołu, Robert Trujillo, w najnowszym wywiadzie dla SiriusXM’s Trunk Nation potwierdził, że rozmowy trwają, a projekt może stać się historycznym wydarzeniem dla muzyki heavy rock i metalu.

Pierwszy zespół heavy rock w historii Sphere?

Robert Trujillo podkreślił, że żaden zespół ciężkiego rocka nie miał jeszcze swojej rezydencji w Las Vegas Sphere. Według muzyka, to idealna przestrzeń do połączenia potężnego brzmienia Metalliki z widowiskowymi wizualizacjami, które ten obiekt oferuje.

– „Wyobraźcie sobie utwór Orion w tej oprawie… możliwości są nieograniczone” – powiedział Trujillo. – „Dla mnie to byłoby spełnienie marzeń. Rozmawiamy o tym i mam nadzieję, że to się wydarzy”.

Lars Ulrich nie zaprzecza

Już w lipcu 2025 roku perkusista Lars Ulrich wzbudził emocje wśród fanów, mówiąc w programie Howarda Sterna, że Metallica jest „fanem tego miejsca” i rozważa występy po zakończeniu trasy w 2026 roku.

– „Nie mogę tego potwierdzić, ale też nie zaprzeczę” – zaznaczył Ulrich.

Technologia na najwyższym poziomie

Las Vegas Sphere to futurystyczny obiekt otwarty w 2023 roku, który gościł już m.in. U2, The Eagles, Phish czy Backstreet Boys. Miejsce słynie z zaawansowanych rozwiązań wizualnych, integracji z AI oraz spektakularnego nagłośnienia, co – jak twierdzi gitarzysta Kirk Hammett – idealnie pasuje do stylu Metalliki.

Plany na 2026 rok

Niezależnie od tego, czy rezydencja w Sphere dojdzie do skutku, Metallica już zapowiedziała stadionową trasę po Wielkiej Brytanii i Europie w 2026 roku. Wśród miast znalazły się m.in. Dublin, Glasgow, Cardiff i Londyn. W roli supportów wystąpią Gojira, Pantera, Knocked Loose oraz Avatar.