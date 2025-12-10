Metallica: fani dostają dożywotni zakaz po wspinaczce na wieżę głośnikową w Perth

Foto: Brett Murray / metallica.com

Dwóch fanów zespołu Metallica otrzymało dożywotni zakaz wstępu na Optus Stadium w Perth po tym, jak podczas koncertu wspięli się na 50-metrową wieżę głośnikową.

Incydent podczas trasy M72 World Tour

Do zdarzenia doszło 1 listopada 2025 roku, gdy Metallica występowała w ramach trasy ‘M72 World Tour’. 20-letni Beau William Loch Rollings oraz 23-letni Rory Hugh Culbert przeskoczyli barierki bezpieczeństwa i wspięli się na centralną wieżę stadionu, pozostając tam około 20 minut podczas koncertu. Personel stadionu oraz policja musieli interweniować, aby sprowadzić ich na ziemię. Fani zostali później ukarani grzywną w wysokości około 150 funtów oraz dodatkową karą 1 000 500 funtów.

Skala przewinienia i reakcje sądu

Sędzia Ruth Dineen określiła zachowanie fanów jako: „niezwykle głupie i dobry sposób, aby zepsuć sobie wieczór”

Prawnicy bronili ich zachowanie jako „głupią zabawę”, jednak decyzja o dożywotnim zakazie miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom koncertów w przyszłości.