Metallica dodaje sześć koncertów w Sphere w Las Vegas. Ogromne zainteresowanie rezydenturą

Foto: Brett Murray / metallica.com

Metallica ogłosiła rozszerzenie swojej rezydentury w Las Vegas o sześć dodatkowych koncertów. Powodem jest – jak podkreślają muzycy – „niewiarygodny popyt” na bilety na serię występów zatytułowaną „Life Burns Faster”.

Rezydentura „Life Burns Faster” w Las Vegas – nowe daty w drodze

Zespół pierwotnie zapowiedział osiem koncertów zaplanowanych na październik 2026 roku (1, 3, 15, 17, 22, 24, 29 i 31 października). Teraz do harmonogramu dołączą kolejne sześć wieczorów – dokładne daty mają zostać ujawnione w najbliższym czasie.

W mediach społecznościowych grupa napisała:

„Z powodu niewiarygodnego zainteresowania (wow, ludzie!) DODAJEMY SZEŚĆ KONCERTÓW do naszej rezydentury ‘Life Burns Faster’ w Sphere w Las Vegas”.

Metallica w Sphere – nowy wymiar koncertów rockowych

Występy odbędą się w ultranowoczesnym obiekcie Sphere, który słynie z immersyjnych technologii wizualnych i dźwiękowych. Arena oferuje m.in.:

najwyższej rozdzielczości ekran LED na świecie, otaczający publiczność,

system Sphere Immersive Sound ,

wielozmysłową technologię 4D.

Perkusista Lars Ulrich przyznał, że pomysł zagrania w Sphere narodził się już w 2023 roku podczas koncertu U2:

„Po około 12 sekundach pierwszego wieczoru U2 pomyślałem: musimy to zrobić – to zupełnie nieznane terytorium”.

Muzyk dodał, że rezydentura daje zespołowi szansę na „wyniesienie koncertowego doświadczenia na zupełnie nowy poziom”.

Format „No Repeat Weekend” powraca

Metallica zapowiedziała kontynuację formatu znanego z trasy „M72 World Tour” – podczas dwudniowych weekendów nie będą powtarzane te same utwory. Każdy koncert ma być unikalnym doświadczeniem, obejmującym zarówno największe klasyki, jak i niespodzianki z całego katalogu zespołu.

Bilety na koncerty Metallica Las Vegas 2026

Sprzedaż ogólna biletów (zarówno na pojedyncze koncerty, jak i pakiety dwudniowe) rusza 6 marca o godzinie 10:00 czasu PT. Wcześniej, 4 marca, odbędzie się przedsprzedaż dla członków oficjalnego fan clubu.

Ogromne zainteresowanie pokazuje, że Metallica pozostaje jedną z najpotężniejszych marek w świecie heavy metalu, nawet ponad cztery dekady po debiucie.

Co dalej? Nowy album i europejska trasa

Zanim zespół zawita do Las Vegas, wyruszy w trasę po Wielkiej Brytanii i Europie. W planach są m.in. dwa koncerty na London Stadium.

Gitarzysta Kirk Hammett zdradził niedawno, że ma przygotowanych aż 767 nowych riffów na kolejny album. Ostatnia płyta zespołu, „72 Seasons”, ukazała się w 2023 roku i była ich jedenastym studyjnym krążkiem.