Metallica bliska podpisania kontraktu na rezydenturę w Las Vegas Sphere

fot. Tim Saccenti

Metallica, jest podobno bliska sfinalizowania umowy na serię koncertów w Las Vegas Sphere w 2027 roku.

Plotki o możliwości występów zespołu w nowoczesnej arenie krążyły od pewnego czasu, a lokalne media sugerowały, że zespół był „gotowy podpisać umowę” już latem zeszłego roku. Zarówno Lars Ulrich, jak i Robert Trujillo otwarcie komentowali tę możliwość w ostatnich miesiącach.

Źródło z Las Vegas mówi:



„Metallica mająca rezydenturę w Sphere to temat numer jeden na Stripie. Spotkali się z szefostwem i poznali cały zespół techniczny, aby omówić i zaplanować show w zasadzie.”

Technologia i doświadczenie widowiska

Dotychczas w Sphere występowali m.in. U2, Phish, Dead & Company, Eagles i Backstreet Boys, a arena jest także domem dla immersyjnej wersji 4D The Wizard Of Oz.

Kirk Hammett w kwietniu zeszłego roku podkreślił, że zespół chciałby wystąpić w Sphere: „To świetny przykład tego, jak zmieniają się areny koncertowe. To wykorzystanie nowoczesnej technologii do maksimum, podnoszące poziom produkcji i rozrywki, powiązane z AI i tworzące szalone doświadczenie.”

Lars Ulrich w sierpniu dodał:

„Chciałbym to zrobić, naprawdę bym to pokochał.”

Robert Trujillo uzupełnił w tym samym miesiącu:

„Możliwości są nieskończone, to byłoby spełnienie marzeń.”

Metallica w 2026 roku

W 2026 roku zespół odwiedzi Europę i Wielką Brytanię, grając serię koncertów stadionowych, w tym w Chorzowie, Dublinie, Glasgow, Cardiff i Londynie. Jako support wystąpią Gojira, Pantera, Knocked Loose i Avatar.